310 Euro für den Kinderhospizdienst Amalie

In der Karlstraße in Weingarten wurde Ende Juli lecker und bunt gefeiert. Der Liefer– und Abholservice „La Pizza da Roberto“ wurde ein Jahr alt. „Ein herzliches Dankeschön an all unsere Kunden und Kundinnen für ein tolles und erfolgreiches erstes Jahr. Ohne meine Pizzafans wäre dies nicht möglich gewesen“, schwärmt Roberto Argiolas, Inhaber und Chefkoch der Pizzeria.

Als Dankeschön hat sich der kindervernarrte Argiolas für diesen Tag etwas ganz besonderes ausgedacht. Ein Teil jeder verkauften Pizza spendet er an Amalie, den ambulanten Kinderhospizdienst in Weingarten. Von 17 bis 22 Uhr kamen so 310 Euro als Spende zusammen.

Den Scheck dafür übergab er gerne an Elisabeth Mogg, Koordinatorin der Einrichtung. „Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Pizzaliebhaber, die mich bei der Spendenaktion am ersten Geburtstag mit reichlich Bestellungen unterstützt haben“, sagte Argiolas erfreut und bedankte sich ebenfalls bei Amalie, deren Arbeit er als so wertvoll und wichtig empfindet.