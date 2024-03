3. Platz beim Internationalen Schach Open in Graz

Neben den internationalen Meisterschaften gibt es im Schachsport auch die internationalen offenen Turniere („Open“) und das Grazer Open ist eines der traditionellen Turniere, die jedes Jahr im Februar stattfinden. 48 Nationen und über 400 Spielerinnen und Spieler waren vertreten und traten in drei Leistungsgruppen gegeneinander an. In der höchsten Leistungsgruppe spielte auch Marius Deuer aus Aulendorf und schaffte den Sprung aufs Treppchen. Ungeschlagen sicherte er sich mit 7 aus 9 Punkten den 3. Platz.

Inzwischen sind auch andere auf das Talent des 15-Jährigen aufmerksam geworden. Im fernen Schleswig-Holstein wurde gerade die Weissenhaus Chess Academy gegründet, benannt nach einem Luxusresort. Hier steigt Jan Henrik Buettner mit einem substanziellen Sponsoring in den Schachsport ein und wird künftig nicht nur das Jahrhunderttalent Vincent Keymer unter seine Fittiche nehmen, sondern auch fünf vielversprechende Jugendliche fördern - und Marius Deuer ist einer von ihnen!