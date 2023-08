29 Pflegeauszubildende der OSK freuen sich über Examen

Die Oberschwabenklinik (OSK) gratuliert 13 Pflegefachfrauen und einem Pflegefachmann mit Vertiefungsschwerpunkt Akutpflege, acht Pflegefachfrauen mit Vertiefung Pädiatrie und sieben Absolventinnen des Pflege–Bachelorstudiengangs an der Hochschule Ravensburg–Weingarten zu ihren bestandenen Examen.

Bei einer Feier bekamen sie mit den Pflegefachkräften des Medizin Campus Bodensee (MCB) und des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in der Gesundheitsakademie Bodensee–Oberschwaben in Weingarten ihre Zeugnisse überreicht. Zu den Gratulanten zählten neben Akademieleiterin Christine Brock–Gerhardt und Schulleiter Andreas Thiel zahlreiche Lehrer und Praxisanleiter sowie Vertreter der Ausbildungshäuser. Von der Oberschwabenklinik waren Geschäftsführer Franz Huber, Pflegedirektor Swen Wendt und Personalleiter Raimund Alker gekommen.

Schulleiter Thiel sprach von einem ganz besonderen Jahrgang. Gestartet im Herbst 2020, hatten die Ausbildungsjahre der jetzt frisch gebackenen Pflegefachkräfte von Anfang an im Zeichen der Corona–Pandemie gestanden. Dazu kam die Umstellung auf die generalistische Pflegeausbildung, die Lehrpersonal und Auszubildende gleichermaßen vor Herausforderungen stellte. Mit dem Namen hat sich auch in der Struktur der Ausbildung einiges verändert, die thematisch nun breiter gefächert ist und einen Berufsstart in allen Pflegeeinrichtungen ermöglichen soll. „Diese Zeit der Umstellung inmitten der Corona–Pandemie hat alle an ihre Grenzen gebracht und ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen“, erinnerte Thiel. Dennoch sei es den Auszubildenden gelungen, unter den schwierigen Bedingungen das Bestmögliche zu erreichen. Insgesamt 56 Frauen und Männer aller Häuser haben an der Gesundheitsakademie die Examen bestanden. Am ZfP haben sechs Pflegefachfrauen und -männer das Bachelorstudium Pflege erfolgreich absolviert. Der MCB freut sich über 21 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen: 15 mit Vertiefung Akutpflege, 1 mit Vertiefung Pädiatrie und fünf mit Bachelorabschluss. Die Oberschwabenklinik gratuliert 29 frisch gebackenen Pflegefachkräften, acht mit Vertiefung Pädiatrie, 14 mit Vertiefung Akutpflege und sieben Bachelorabsolventen. Drei Pflegefachfrauen erhielten als Kursbeste Auszeichnungen für sehr gute, herausragende Leistungen: Yasemin Toygar (OSK), Josepha Wild (ZfP) und Laura Necker (MCB).