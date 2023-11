28. Martinimarkt auf dem Schulhof der Grundschule in Schlier

Bei anfänglichem Sonnenschein fand am Samstag, 4. November, wieder der Martinimarkt auf dem Schulhof in Schlier statt. Ab 9 Uhr herrschte emsiges Treiben und die Marktbeschicker und viele fleißige Helfer waren mit dem Aufbauen der Stände beschäftigt. Ein breites Warenangebot wartete auf die Gäste: Gebasteltes, Deko-Artikel (unter anderem von den Ankenreuter Minis) und landwirtschaftliche Produkte wie Geflügel, Schnäpse, Liköre und vieles mehr von Erzeugern aus unserer Gemeinde. Die Jagdgesellschaft Schlier verkaufte Fleisch und Wurstwaren vom heimischen Wild und bot Wildsuppe in der Turnhalle an. Beim Frauenbund konnte man sich mit einem Teller Hochzeitssuppe stärken. Die Narrenzunft Teufelsbraut Schlier und die Jugend der Affenfamilie Ankenreute sorgten ebenfalls für das leibliche Wohl. Die Ministranten und der Kirchengemeinderat Schlier verkauften Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen.

Die Kindertagesstätte Rappelkiste bot in ihren Räumen „Weihnachtsdeko basteln“ für die Kinder mit ihren Eltern an. Blockflötengruppen und die Soundinis des Musikvereins Schlier-Ankenreute führten ihr Erlerntes in einem Raum der Grundschule vor. Gegen Mittag spielten die Jagdhornbläser und die Mühlenreute Alphornbläser im Wechsel auf dem Schulhof zur Unterhaltung auf.

Danke an alle, die zum Gelingen dieses Martinimarktes beitrugen und vor allem auch an die zahlreichen Besucher. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.