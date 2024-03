25 Jahre BUS Aulendorf

Am vergangenen Sonntag hat das Bündnis für Umwelt und Soziales e.V. sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Vor einem Vierteljahrhundert, in sehr schwierigen Zeiten für Aulendorf, wurde das BUS gegründet, um eine bürgernahe, engagierte und innovative kommunalpolitische Kraft zu werden. Das ist eindrucksvoll gelungen. Aktuell ist das BUS mit sechs Personen im Aulendorfer Gemeinderat vertreten.

Bei einer sehr schönen Feier mit rund 50 Personen, darunter einige Gründungsmitglieder der ersten Stunde, wurde der Anlass gewürdigt. Neben einer kleinen Rückschau, stand vor allem das freundschaftliche Zusammensein im Vordergrund und natürlich war die anstehende Kommunalwahl im Juni ein Thema, bei dem das BUS wieder mit einer Liste antreten wird. Zu Gast war auch Bürgermeister Burth. Er übergab dem BUS-Vorstand, vertreten durch Sophie Heiß und Joachim Feßler, gemäß der städtischen Förderrichtlinie einen Scheck in Höhe von 250 € - für jedes Vereinsjahr 10 €.

Unser nächster Vereinstermin ist schon am 23. März. Wir freuen uns, am Mädelsflohmarkt zusammen mit dem Sportclub Blönried die Bewirtung zu übernehmen. Die Einnahmen gehen in den Neubau des Sportheims in Blönried.