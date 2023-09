2400 Euro für Sport hilft

Voller Einsatz für die gute Sache: Die „Moving Forward“-Challenge begeisterte das Berghof-Team. Viele Kolleginnen und Kollegen schlüpften in ihrer Freizeit in Sportkleidung oder hielten Körper und Geist mit anderen Aktivitäten fit. Dies ist einer der Gründe, warum das Team die erfolgreiche Profi-Radsportlerin Franziska Brauße als „Moving Forward“-Botschafterin so begeistert aufgenommen hat.

Über einen Zeitraum von sechs Wochen wurden alle Aktivitäten des Berghof-Teams über eine App registriert. Vom gemütlichen Spaziergang über die entspannende Yogaeinheit bis hin zum schweißtreibenden Workout. Für jeden Geschmack war das Passende dabei. Die einzelnen Teams der Berghof-Gruppe wurden mit Punkten gemessen. Die Ravensburger Gruppe ging als Sieger hervor.

Aus diesem Anlass spendete die Berghof-Gruppe 2400 Euro an Sport hilft. Der Vorsitzende Rolf Engler sowie sein Stellvertreter Jan Piecko bedankten sich für diese Spende bei Geschäftsführer Andreas Sonntag und Projektleiter Alexander Wiedemann und brachten zum Ausdruck, dass sie diese Spende für Bedürftige gut einsetzen können.