24. Altshauser Dorfcup - „Flamongos“ wieder erfolgreich

Zum 24. Mal hat der Fußballverein Altshausen den Dorfcup in der Sporthalle in Altshausen ausgetragen. Wie im letzten Jahr gingen erneut 14 Firmen-, Vereins-, und Hobbymannschaften an den Start, um den Dorfcupsieger 2023 zu ermitteln. Alle beteiligten Mannschaften mit viel Ehrgeiz zur Sache und zeigten den zahlreichen Zuschauern spannenden, schnellen und sehr fairen Hallenfußball.

Zunächst wurden in einer Vorrunde mit 4 Gruppen die Teilnehmer der Zwischenrunde ermittelt. Dort wurde entschieden, welches siegreiche Team sich für das Halbfinale qualifizieren konnte.

In dieser Zwischenrunde gewann „Dreiboide“ gegen „Hoppla“ mit 2:0 und sicherten sich den ersten Halbfinalplatz. Der spätere Turniersieger „Flamongos“ setzte sich gegen „Ajax Dauerstramm“ deutlich mit 6:2 durch. Wenig Mühe hatte der spätere Finalist „von links nach rechts“ und besiegte „Willy’s Buba“ mit 3:1. Zwischen „Vanilla Thunder“ und „Saufhampton“ war es ganz knapp. Nach einem 1:1 in der normalen Spielzeit, war im folgenden 9m-Schiessen „Saufhampton“ treffsicherer und gewann mit 5:6.

Beide Halbfinals waren spannende Spiele. Im ersten Spiel hatten die „von links nach rechts“ gegen „Dreiboide“ die besseren Nerven und behielten mit 4:3 die Oberhand. Das zweite Halbfinale gewann „Flamongos“ gegen „Saufhampton“ am Ende knapp mit 2:1.

Im Finale erwischten die „Flamongos“ den besseren Start und der Teamkapitän Patrick Hugger brachte sein Team nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Der Gegner „von links nach rechts“ kontrollierte den Ball und das Tempo, doch Torchancen stellten sich nicht ein. Am Ende setzten sich die „Flamongos“ mit den schnell vorgetragenen Angriffen durch. Martin Funk erzielte in der 6. Minute den zweiten Treffer für die „Flamongos“ und stellte damit den Sieg sicher.

Im kleinen Finale um Platz 3 besiegten „Saufhampton“ das Team „Dreiboide“ mit 3:0.

Die Platzierungen der Endrunde: 1. Flamongos, 2. von links nach rechts, 3. Saufhampton, 4. Dreiboide, 5. Vanilla Thunder, 6. Willy’s Buba, 7. Hoppla, 8. Ajax Dauerstramm, 9. Kosel und tools, 10. 361 Sonderbande, 11. Visio’s Spitzenflitzer, 12.Captain Balu, 13. Biene Maja, 14. Hangover69.