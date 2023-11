22.000 Geburtsgeschenke in elf Jahren

Seit 2012 bereits gibt es die Geschenkpakete der Kreissparkasse (KSK) Ravensburg für die Neugeborenen in den Geburtshilfen der Oberschwabenklinik am St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg (EK) und am Westallgäu-Klinikum Wangen. Während es in den ersten Jahren der Kooperation Taschen waren, erhalten die Familien mittlerweile Rucksäcke, die mit allerlei Aufmerksamkeiten und interessanten Informationen für frischgebackene Eltern befüllt sind.

Michael Gresens, Mitglied des erweiterten Vorstands der KSK Ravensburg, und Marketingreferentin Anna-Lena Seitz haben nun den 22.000. Rucksack überreicht und den Eltern Glückwünsche zur Geburt ihres Kindes überbracht. Bekommen hat das Geschenk am EK eine Neugeborene, deren Familie in Ravensburg wohnt: Mathea, Tochter von Franziska Cämmerer und Bastian Schunke. Stationsleiterin Maria Bartha, Michael Gresens, Mitglied des erweiterten Vorstands der KSK Ravensburg, Anna-Lena Seitz, Marketingreferentin der KSK, der kaufmännische Direktor der OSK, Ulrich Hornstein, Chefärztin Martina Gropp-Meier und Hebamme Doris Grothe freuten sich mit der Familie.