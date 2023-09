20 Jahre danach ‐ Kunstspuren in Ravensburg

Alteingesessene Ravensburger erinnern sich noch an das jahrelang klaffende Bauloch in der Rossbachstraße. Der „Hohle Zahn“ wurde von über 60 Künstlern an der Brandwand und in der Fläche zum Leben erweckt. Mit der finanziellen Unterstützung des Stadtmarketings Ravensburg kreierte Ideengeber und Organisator Mirko Siakkou-Flodin ein „Ravensburger Tacheles“. Das Architekturbüro Allgaier ließ die Wandkunstwerke einmauern. Danach brachte Mirko die überputzten Blattvergoldungen zur Spurenerinnerung nebst QR-Code an die jetzt neue Fassade wieder an. Das Ravensburg Archivamt hat ein RV-Tacheles Story-Buch mit allen Pressetexten und beteiligten Künstlern. sieben Jahre später gründete sich der Ravensburg-Weingarten Kunstverein und heute finden vielzählige Kunstveranstaltungen stadtweit originell und kreativ statt. Ja und die damalige nicht unumstrittene Klavierverbrennung erhielt in einer Nachverfilmung als Kunst-Ritterschlag die Ehre unter anderem beim Kurzfilm Filmfestspielen in Cannes gezeigt zu werden.

Und wenn sie heute im nasskalten Herbstwetter die Rossbachstrasse entlangeilen ‐ schauen sie mal nach dem QR-code und wärmen sich künstlerisch etwas auf.