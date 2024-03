17 Preisträger beim Landeswettbewerb Jugend Musiziert

Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert haben die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikschule Ravensburg e.V. mit ihren musikalischen Leistungen die Juroren bereits überzeugt und wurden nach der Auszeichnung mit einem ersten Preis auf regionaler Ebene zum Landeswettbewerb Baden-Württemberg eingeladen, der von 13. bis 17. März in Offenburg stattfand.

In den Solokategorien für Holz- und Blechblasinstrumente, sowie in den Ensemblewertungen für Klavier, Streichinstrument und Klavier vierhändig erspielten sich die Teilnehmenden hohe Wertungen in einem starken Teilnehmerfeld.

Mit einem 1. Preis und der Weiterleitung zum Bundeswettbewerb wurde Luis Abler (Tuba) ausgezeichnet.

2. Preise gingen an Dana Song (Klavier), Lasse Weidenbach (Violine), Moritz Renn (Horn), James Lies (Posaune), Gabriel Reinhardt (Trompete), Magdalena Weber (Horn), Jonas Rueß (Posaune), Hanno Albertz (Fagott), Vanessa Ibele (Querflöte), Helena Eisenkopf (Klavier), Lara Dill (Oboe), Franziska Willax (Saxophon) und Sina Roth (Saxophon).

3. Preise erspielten sich Andrej Mihajlovic (Saxophon), Keno Saad (Klavier) und Isabella Feng (Klavier).