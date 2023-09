14 neue Erstklässler in Fleischwangen

Fröhliche Stimmung herrschte bei der Einschulungsfeier an der Grundschule Fleischwangen. Begonnen wurde gemeinsam in der Kirche. Anschließend führten die Zweit- und Drittklässler das Theaterstück „Auch du gehörst dazu“ auf, bevor es in die erste große Pause und in die erste Schulstunde ging. Foto: Miriam Ullrich

