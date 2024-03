13.000 Ehrenamtsstunden sichern Sportangebot

Überaus engagierte Ehrenamtler, ein Allzeithoch bei den Mitgliederzahlen und eine solide wirtschaftliche Basis - diese drei Stichpunkte fassen den Blick auf das zurückliegende Geschäfts- und 175er Jubiläumsjahr der TG 1848 Bad Waldsee treffend zusammen. Entsprechend positiv der Tenor auf der Mitgliederversammlung des größten Waldseer Sportvereins.

Sportvorstand Christof Rauhut und das Finanzteam mit Tanja Thurnherr und Gabi Bartnitzke gaben einen prägnanten Überblick über das Geschäftsjahr 2023. Rauhut bedankte sich zunächst bei allen Beteiligten inner- und außerhalb der Turngemeinde für die Unterstützung rund um die Feierlichkeiten zum 175. Geburtstag des Vereins: „Ohne zusätzliches ehrenamtliches Engagement wären Festakt, Ausstellung, Party und Sportevent nicht möglich gewesen.“

In den Berichten wurde die positive Bilanz mit Zahlen untermauert. Mit mehr als 2.600 Mitgliedern befand sich die TG per 31. Dezember auf einem Allzeithoch. Damit dem ein entsprechendes Angebot gegenüberstehe, seien zurückhaltend geschätzt im letzten Jahr etwa 13.000 Ehrenamtsstunden allein im regelmäßigen Übungsbetrieb geleistet worden. Die Ehrenamtszeit für die Betreuung bei Wettkämpf- und Ligabetrieb sowie die Jubiläumsveranstaltungen sei darin nicht erfasst. Zwar schloss das Geschäftsjahr vor allem aufgrund des Jubiläums und einer umfangreichen Investition in Sportgeräte mit einem finanziellen Verlust im fünfstelligen Bereich. Der fiel jedoch deutlich niedriger aus als ursprünglich geplant und hat keinen nachteiligen Einfluss auf die solide finanzielle Basis. Den Haushaltsplan für 2024 konnte das Finanzteam entsprechend ausgeglichen präsentieren.

In ihrem Grußwort lobte Bürgermeistern Monika Ludy die Vereins- und Vorstandsarbeit. Sie machte noch einmal deutlich, dass das ehrenamtliche Engagement über den Verein hinauswirke und wesentlich zum generationenübergreifenden Freizeitangebot Bad Waldsees beitrage. Der durch Ludy empfohlenen Entlastung des Vorstandes stimmte die Mitgliederversammlung einstimmig zu.

Ebenfalls einstimmig endeten die turnusmäßigen Wahlen. Heiko Stein wurde als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit in seinem Amt bestätigt. Auch Susanne Held und Wolfgang Herrmann werde ihre Ämter weiter ausüben. Florian Schoof kandidierte auf eigenen Wunsch nicht erneut. Lisa Brauchle wird künftig die Interessen der Vereinsjugend im Vorstand vertreten.