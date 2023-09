120 Kinder nehmen an integrativer Ferienbetreuung teil

Ferien sind fantastisch ‐ umso mehr noch, wenn alles im Zeichen von Harry Potter und seiner Zauberei steht. Die integrative Ferienbetreuung der Stiftung Liebenau mit den langjährigen Kooperationspartnern (Caritas-Familientreff RV, BDKJ, BZ Hort St. Konrad, Gemeinde Meckenbeuren) hatte genau dies zum Motto. Für die über hundert Vor- und Grundschulkinder sowie 22 Kinder mit Behinderungen waren die Traumreisen, Besenrennen oder Wasserspiele einfach zauberhaft.

Kaum ein Flecken ist besser für eine Ferienfreizeit geeignet als der weitläufige Garten der Stiftung Liebenau in Hegenberg. Drei große Zelte sind hier verteilt, ein Bauwagen, Sitzgelegenheiten aus Paletten, Tische und Bänke. Schaukel, Kistenrutsche, Reifen, Bälle, Bollerwagen, Hüpfpferdchen und was Kinderherzen sonst noch begehren, sind greifbar. „Die letzte Ferienwoche ist besonders begehrt“, meint Theresa Amann bezogen auf die 70 teilnehmenden Kinder. Zwölf Kinder mit Behinderungen sind unter ihnen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Den anderen Kindern fallen ihre Einschränkungen oft gar nicht auf“, freut sich die Mitarbeiterin der Stiftung Liebenau, die für die Ferienangebote verantwortlich ist. Die inklusive Ferienfreizeit ist ungemein wichtig. Das zeigt auch der große Aufwand, den einige Familien betreiben: So kommen manche Kinder mit und ohne Handicap bis aus dem Allgäu und Oberschwaben.

45 überwiegend junge Ehrenamtliche waren aktiv. Die pädagogische Leitung hatte A. Madlener, unterstützt von D. Ziegler und R. Mühleisen, die alle Erfahrung aus früheren Ferienprogrammen oder der Samstagsbetreuung für Kinder mit Einschränkungen ebenfalls in Hegenberg mitbringen. Ohne all die Engagierten wäre das Angebot nicht zu stemmen. Unter ihnen war etwa eine junge Ukrainerin, die sich mit viel Herzblut zwei Wochen lang engagierte. Außerdem vermittelte die DRK-Landesschule Baden-Württemberg in Ravensburg-Weingarten zehn Auszubildende zur Rettungsassistenz für das benötigte fünftägige Praktikum.

Die nächste integrative Ferienbetreuung findet in den Herbstferien statt. Anmeldungen (bis 6. Oktober): Theresa Amann, Tel.: 07542 10‐2403; Mail: [email protected] oder Familientreff Ravensburg, Tel. 0751‐3625626, [email protected]