Zwölf Azubis starten bei der Volksbank

Zwölf Auszubildende haben ihre berufliche Laufbahn bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG begonnen. Darunter finden sich angehende Bankkaufleute, Finanzassistenten sowie duale Studierende (Foto: VBAO), wie das Unternehmen schreibt. Die Auszubildenden werden in verschiedenen Abteilungen der VBAO arbeiten ‐ dazu gehören neben dem Bereich der persönlichen Beratung der Mitglieder und Kunden in den verschiedenen Regionalmärkten auch interne Abteilungen. Für den Start in das Berufsleben hat die Bank eine Einführungswoche organisiert, die ein Outdoorseminar beinhaltet. „Der Ausbildungsbeginn ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung dieser jungen Menschen“, so Thomas Zwerger, Bereichsleiter Bankrecht, Personal und Vorstandsstab bei der VBAO.

