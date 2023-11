Zweite Auflage des EVL noch besser frequentiert

Damit hat keiner gerechnet. Der rundum gelungene Auftakt des „Kids-on-Ice-Day“ am 3. Oktober ist bei der zweiten Auflage noch übertroffen worden. Der „Kids-on-Ice-Day“ der EV Lindau Islanders am vergangenen Wochenenden erfreute sich großer Beliebtheit und war noch besser frequentiert als bei der Premiere vor einem Monat.

Mehr als 80 Anmeldungen verzeichnete die Nachwuchs-Abteilung der Islanders diesmal, viele Kinder waren in der BPM-Arena neu dabei. „Wir sind begeistert, dass wir die Zahlen des 1. Kids Day noch übertreffen konnten. Der EV Lindau will hierauf aufbauen und so viele Kinder wie möglich mit dem Eis in Berührung bringen“, sagte Spencer Eckhardt, hauptamtlicher Nachwuchs-Chef der Islanders. „Wir freuen uns riesig, wenn ihr die BPM Arena im Rahmen des L2S oder des Publikumslaufes besucht.“

Beim 2. „Kids-on-Ice-Day“ war im Gegensatz zur Premiere das Spielfeld neu strukturiert. Aufgebaut waren ein Torschussparcours, ein Kleinfeldspiel und Lauflernzone. Die vom Deutschen Eishockeys-Bund (DEB) zertifizierten Nachwuchstrainer der Islanders wurden diesmal unterstützt von den Oberliga-Akteuren Zach Kaiser, Matthieu Desautels, Marvin Wucher, Fabian Birner und Christian Obu. Das Quintett war mit viel Elan, Enthusiasmus und Engagement mit von der Partie und geizte nicht mit wertvollen Tipps und hilfreichen Kniffe für den Nachwuchs. Die Teilnahme war kostenlos, die Kids mussten lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner mitbringen. Viele Teilnehmer der EVL-Aktion waren übrigens am nächsten Tag beim öffentlichen Publikumslauf schon wieder in der BPM-Arena.

Am 10. Dezember steht mit dem „Girls- und Integration Day“ das nächste Nachwuchsspecial auf dem EVL-Terminkalender. Diesen Termin sollten man sich schon dick im Kalender vormerken! Außerdem sieht das Konzept eine besondere Kindergarten-Aktion vor. Dabei wollen EVL-Vertreter die Kids nach Absprache in den Kindergärten abholen und dann in der BPM-Arena ein kindgerechtes Programm auf dem Eis absolvieren.

Das bewährte „Learn-2-Skate“-Programm, dass sich großer Beliebtheit erfreut, läuft in den kommenden Wochen auch jeden Montag und Donnerstag weiter. Jetzt ist die beste Zeit für den Einstieg, um noch vor Weihnachten Schlittschuhlaufen zu lernen. Die Islanders suchen vor allem Kinder der Jahrgänge 2016 und jünger, der Einstieg ab 3 Jahren bereits möglich!