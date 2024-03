Bereits am Freitag, 22. März, kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Paragleiterin beim Startpunkt Hintere Niedere in Andelsbuch verletzt worden ist. Wie die Polizei berichtet, absolvierte die 31-jährige Flugschülerin im Zuge ihrer kurz vor Abschluss stehenden Ausbildung zur selbständigen Paragleiterpilotin einen Flug in Richtung Bezau.

Während der Startphase kam es jedoch plötzlich zu Problemen mit dem Gleitschirm, weshalb die Pilotin aus vier bis fünf Metern auf die Wiese beim Startbereich stürzte und sich dadurch schwer am Bein verletzte. Sie musste mittels Notarzthubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.

Führte eine Thermikblase zum Unfall?

Nur wenige Tage später, am 25. März, startete ein 55-jähriger erfahrener Paragleiter gegen 12.30 Uhr von der Gulmabahn im Bereich der Bergstation in Richtung Ortszentrum Brand. Während der Pilot in einer Höhe von etwa 50 Meter kreiste, klappte plötzlich, vermutlich aufgrund einer Thermikblase, der Schirm zusammen, so die Polizei.

Dadurch sackte der Pilot stark ab und stürzte schließlich im steilen Gelände ab. Er brach sich zwei Wirbel und den rechten Oberschenkel. Nach der vorerst terrestrischen Bergung wurde der Schwerverletzte vom Notarzt Hubschrauber „Gallus 2“ ins LKH Feldkirch verbracht und stationär aufgenommen.