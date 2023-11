Zunftversammlung der Narrenzunft Lindau am 11.11.

Zur alljährlichen Zunftversammlung der Narrenzunft Lindau fanden über hundert Narren im Vereinsheim der Bayerisch Bodenseer ein, um aktive Mitglieder zu ehren und um eine Vorausschau auf die kommende Fasnacht zu erhalten.

Die kurze Fasnacht 2024 steht ganz im Zeichen der 100-Jahr-Feierlichkeiten des Bestehens der Vereinigung schwäbisch alemannischer Narrenzünfte, kurz VSAN, der die Narrenzunft Lindau angehört.

Aufgrund des straffen Terminplans muss sogar das Häsabstauben ausnahmsweise auf Donnerstag den 11. Januar verschoben werden. Üblicherweise findet es an einem Freitag statt.

Die Narrenzunft wird nächstes Jahr natürlich auch am Großen Narrentreffen der VSAN in Weingarten sowie an Narrensprüngen in Riedlingen, Langenargen, Hergensweiler, Baienfurt, Weißensberg, Amtzell, Bad Saulgau und sogar Freiburg teilnehmen. Trotz der kurzen Fasnacht wird es am 3. Februar wieder einen Kinderball geben und auch die beliebte Eisdisco „Narrenkids on Ice“ wird am 13. Januar wieder stattfinden.

Nach der Terminbekanntgabe wurden wieder zahlreiche Mitglieder für Ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Viele aktiven Mitglieder wurden für 5, 10, 15, 20 und 25 Jahre Zunftzugehörigkeit geehrt. Seit schon 33 Jahren dabei sind Tanja Burkhardt-Cleves, Christine Hecht und Sandra Mayer. Sogar noch länger, nämlich 40 Jahre sind Stefanie Gastel, Uwe Gierer, Birgit Schneider, Armin Schweinberger-Dellinger und Daniele Serafini dabei. Besonderen Beifall erhielten die Narren welche schon seit 50 Jahren der Narrenzunft Lindau angehören.

Hierzu zählen Siegfried und Rosmarie Flachs, Anna Freilinger, Anja Kern und Rudolf Seberich.

Auch wurden wieder einige Narren für besondere Verdienste in der Zunft ausgezeichnet. Das Zunftschild erhielten Anne Elstner, Sonja Grüner, und Andreas Roebbers.

Am Ende erfolgte die sogenannte Fasnachtsbelehrung. Eine Richtlinie wie man sich in der Fasnacht in Häs und Maske zu benehmen und zu verhalten hat. Getreu dem Motto: „Allen zur Freud ‐ niemand zu Leid!“ Anschließend wurde die Zunftversammlung beendet und man ging in gemütliches Zusammensitzen über.