Zum St. Patricks Day erstrahlt St. Johannes d. T. in Grün

Am Samstag, 16. März, feierte die Pfarrei St. Johannes d.T. zum ersten Mal den St.Patrick`s Day. Im Gottesdienst erfuhren wir von einem „waschechten“ Iren, was es mit dem Schutzpatron Irlands auf sich hat. Der heilige Patrick lebte im 5. Jahrhundert und wird oft damit in Verbindung gebracht, das Christentum nach Irland gebracht zu haben. Um ihn ranken sich so einige Legenden.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde der Heilige im eigens dafür errichteten Irish Pub bei Irish Stew, Seafood Chowder und natürlich jeder Menge Guinessbier gefeiert. Für die entsprechende Pubstimmung sorgte dabei eine Live-Band, die gekonnt irische Folkmusic spielte. Eine der bekanntesten Traditionen des St. Patrick`s Day ist es, grüne Kleidung zu tragen - dieser Tradition kam die Gemeinde selbstverständlich nach und so erstrahlte nicht nur die Kirche in grünem Licht sondern auch die Besucher waren entsprechend gekleidet.

Die grüne Kleidung geht auf die Legende zurück, dass St. Patrick das Kleeblatt benutzte, um die Dreifaltigkeit des christlichen Glaubens zu erklären. Heutzutage wird alles, von Kleidung über Lebensmittel bis hin zu Getränken, in grüner Farbe präsentiert. Der St. Patrick`s Day ist aber mehr als nur ein Tag an dem man grüne Kleidung trägt und Guiness trinkt. Er ist vielmehr eine Gelegenheit die Verbundenheit zwischen den Menschen zu stärken, unabhängig von ihrer Herkunft. Es ist auch eine Zeit der Gemeinschaft und des Zusammenseins, in der Menschen aller Nationalitäten zusammenkommen, um zu feiern.