Wohmbrechts

Unbekannter beschädigt Gartenzaun und fährt davon

Wohmbrechts / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in Wohmbrechts einen Gartenzaun angefahren und dabei einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei tagsüber an der Straße „Am Obstgarten“.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 11:43 Von: sz