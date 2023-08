Wie wird man zum/zur „Waldbadenden“ ?

Das haben sich die Mitglieder:innen der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Blut– und Lymphsystemerkrankungen in Lindau am Freitagnachmittag, 28. Juli, gefragt.

Um zu zeigen, wie Waldbaden gemacht wird, kam Daniela Radke aus München angereist und hat in ihrer ganzen Person als „Bademeisterin“ quasi „vorgebadet“.

Es wurden bei diesem präventiven Angebot des Waldbadens eine Aktivierung der Sinne, wie fühlen, riechen, sehen, tasten, gegeben, um diese später auch selbst im Alltag anwenden zu können. Durch den Aufenthalt an der frischen und sauberen Luft konnten die Mitglieder durch sanft angeleitete Elemente, durchatmen. Die Übungen zum Staunen und Innehalten waren geeignet um Körper und Geist zu entspannen und so den Stress als auch die Sorgen der Erkrankung einmal in den Hintergrund treten lassen zu können.

Auch Daniela fand es wunderbar, mit den Mitgliedern diesen besonderen Workshop erleben zu dürfen und dankte für die Teilnahme. „Ich komme gerne im nächsten Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Mitgliedern von Herzen alles Gute.“

Man wurde hineingezogen in das Wirken des Waldes; Botenstoffe, die sich die Bäume gegenseitig senden, wurden gefühlt und inhaliert. Belebt und entspannt ging danach jeder wieder seiner Wege.

Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Blut– und Lymphsystemerkrankungen in Lindau trifft sich regelmäßig jeden ersten Freitag im Monat um 19 Uhr. Gerne können Betroffene und Angehörige jederzeit neu dazukommen — Anmeldung: 08382/26543.