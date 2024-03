Als die Schnelle Reaktionskräfte (SRK) der Polizei beim Brand ankommen, steht eine Rauchwolke über dem Haus. Eine 16-Jährige konnte sich mit ihrem 13-Jährigen Bruder durch die Hilfe von Angehörigen aus den Flammen retten. Die Mutter der Kinder befindet sich aber noch im Haus.

Dieses Bild bot sich sieben Polizeibeamten Ende Januar in Koblach im Vorarlberg. Schnell entschlossen sie sich zu handeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Für ihr beherztes Eingreifen sollen sie jetzt geehrt werden. Sie haben an diesem Tag ein Leben gerettet.

Wegen des zunehmenden Brandes und des starken Rauches schafften die Polizisten es nicht, Kontakt zu der 41-jährigen Mutter aufzunehmen. In das Haus zu gelangen war für die Einsatzkräfte der Polizei nicht möglich.

Die Leiter ist zu kurz

Erst nach mehreren Versuchen konnten die Beamten über ein Schlafzimmerfenster Kontakt zur eingeschlossenen Frau aufnehmen. Aus dem Fenster kam bereits dichter, schwarzer Rauch. Kurzerhand wurde versucht mit einer mitgebrachten Teleskopleiter an das Fenster zu kommen.

Zwei der Beamten kletterten auf die zu kurze und nicht für dieses Gewicht ausgelegte Leiter. Sie stiegen in Richtung der hilflosen Frau auf, während zwei Kollegen die Leiter am Boden sicherten. Die Frau hatte schin Ruß im Gesicht und wurde von einem Beamten aufgefordert aus dem Fenster zu klettern.

Nur leichte Verletzungen

Aus eigener Kraft schaffte sie das aber nicht. Der Beamte umklammerte daraufhin die Frau am Oberkörper und zog sie aus dem brennenden Haus. Dabei musste er seinen Kopf immer wieder in die dichte Rauchwolke stecken, die aus dem Haus quoll. Auf der Schulter des Polizisten ging es für die 41-Jährige dann zurück auf den Boden und somit in Sicherheit.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau an die eingetroffenen Rettungssanitäter übergeben. Im Anschluss konnte die Feuerwehr das Feuer löschen. Die drei Hausbewohner erlitten leichte bis starke Rauchvergiftungen. Auch zwei der Polizisten hatten in den folgenden Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.