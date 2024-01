Wie fahrradfreundlich ist der Landkreis Lindau?

Der Landkreis Lindau will sich bis 2027 die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ verdienen - dieses Ziel hatte er sich jedenfalls gesetzt, als er vor fast genau einem Jahr in den Verein „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ aufgenommen worden ist. Teil des Vorhabens ist unter anderem, den Radanteil im Kreis zu erhöhen.

Dazu fasste im Frühjahr der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Regionalentwicklung einen Grundsatzbeschluss: Demnach sollen Infrastruktur, Service, Information und Kommunikation im Hinblick auf den Radverkehr verbessert werden. Doch was ist seither passiert - und was ist in naher Zukunft noch geplant?

Um den Anteil derer zu erhöhen, die im Alltag auf das Auto verzichten und stattdessen auf das Rad umsteigen, sollte zunächst mit einer „Modal-Split-Analyse“ der Ist-Zustand ermittelt werden. Und wie Kreissprecherin Angela Wolf auf Nachfrage mitteilt, ist dieser Schritt inzwischen gemacht worden.

Welche Kriterien erfüllt der Landkreis bereits?

Als Datengrundlage seien soziografische und geografische Daten, Wegetagebücher aus Haushaltsbefragungen und Personenströme aus Mobilfunkdaten genutzt worden. Ergebnis: „Demnach werden aktuell circa acht Prozent der Wegstrecken im Landkreis mit dem Fahrrad zurückgelegt“, erklärt Wolf. Dominierend sei der Autoverkehr mit 70 Prozent, kleinere Anteile entfielen auf den Fußverkehr (14 Prozent) und auf den ÖPNV (acht Prozent).

Auf dieser Basis soll nun ein Zielwert formuliert werden, sprich: in welchem Zeitraum sich der Alltagsradverkehr um wie viel erhöhen soll. Damit soll sich im Lauf dieses Jahres der Wirtschafts-, Mobilitäts- und Regionalentwicklungsausschuss beschäftigen.

Um letztlich das Zertifikat der „Fahrradfreundlichen Kommune“ zu bekommen, gilt es indes, einen Katalog an Kriterien abzuarbeiten. Und einige davon erfüllt der Landkreis Lindau bereits. Ein Beispiel ist laut Angela Wolf die Modal-Split-Analyse, die den derzeitigen Radanteil im Alltagsverkehr beziffert.

Ebenfalls abgehakt werden konnten die Kriterien der durchgängigen Beschilderung, die Verabschiedung eines Radwegekonzepts, landkreisübergreifende Zusammenarbeit, Teilnahme an Radverkehrskampagnen wie zum Beispiel dem jährlichen Stadtradeln sowie eine Netzplanung.

Wo der Kreis gebaut hat

Lücken im Netz müssen demnach sukzessive geschlossen werden, was in Kooperation mit den Kommunen geschehen soll. 2023 ist zum Beispiel der neue durchgängige Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße LI15 nördlich von Hergatz fertiggestellt worden, der nach Niederwangen führt.

Wie Angela Wolf berichtet, stehen dieses Jahr mehrere größere Projekte auf der Agenda. Geh- und Radwege sollen an der LI6 östlich von Unterreitnau und zwischen Gestratz und Grünenbach entstehen. Außerdem wird im Rahmen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Ellhofen das Radwegenetz mit dem innerörtlichen Nebenstraßennetz „fahrradgerecht verknüpft“. So seien etwa Querungshilfen und 350 Meter Radweg geplant, berichtet die Kreisbehördensprecherin.

Nachdem der Landkreis Lindau 2022 etwa eine Million und 2023 ungefähr 500.000 Euro in die Fahrradinfrastruktur gesteckt hat, steigt die Summe in diesem Jahr an. Laut Wolf sollen für die angedachten Maßnahmen 1,2 Millionen Euro ausgegeben werden, die jedoch zu 75 Prozent vom Freistaat gefördert werden.

Sieben Euro pro Kopf - laut ADAC ist das zu wenig

Bei einer Einwohnerzahl von etwa 84.000 im Kreis entspricht die Summe sieben Euro pro Kopf - nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist das noch immer zu wenig. „Ein attraktiver Radverkehr braucht mindestens 30 Euro pro Einwohner und Jahr“, erklärt der Verein in seinen Leitlinien zur Radverkehrsinfrastruktur. Fast die Hälfte der Deutschen Radfahrer fühle sich unsicher.

Wichtig seien vor allem durchgängige und qualitativ hochwertige und direkt verlaufende Radverkehrsnetze, so der ADFC. Dort, wo etwa Autos mehr als 50 Stundenkilometer fahren, müsse es baulich getrennte Wege geben. „Radverkehr braucht Platz - für alle, die bereits Rad fahren und für alle, die es zukünftig tun.“

Dieser Text ist zuerst im Westallgäuer erschienen.