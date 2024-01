Zollverwaltung soll umgebaut werden

Der Ortsverband des Bunds der deutschen Zollbeamten (BDZ) hat sich jüngst im Hotel Bayerischer Hof Rehlings in Weißensberg getroffen. Vorsitzender Georg Krügers sprach dabei verschiedene Themen an.

So ging es unter anderem um die die Absicht der Ampelkoalition, die Zollverwaltung umzubauen, weg von der klassischen Eingriffsverwaltung hin zum Partner der Wirtschaft, mit einer Vereinheitlichung und Erleichterungen bei Einfuhren in die EU und Angleichung der Abfertigungssysteme. „Klingt gut, aber wird das auch funktionieren, fragen sich die Fachleute. Ist die Gefahr nicht groß, dass vor lauter Partnerschaft der Blick auf die Rechtssicherheit verloren geht?“, vermutete Krügers. Steuerausfälle in großem Ausmaß könnten die Folgen sein, denn schon jetzt wird die EU illegal mit Rauschgift, Plagiaten und gesundheitsgefährdenden Waren überschwemmt. „Partnerschaft sieht anders aus“, meinte Krügers und verlieren würden am Ende alle.

Das Zollpersonal solle nach den Vorstellungen der EU zum Teil disloziert eingesetzt werden, was zu erhöhtem Reiseaufwand führen könnte. Planbare Arbeits- und Freizeit wären für viele nicht mehr möglich. Zu diesen Vorhaben hat der BDZ, im Interesse der Beschäftigten, bereits größte Bedenken angemeldet. Die bevorstehenden Personalratswahlen im Frühjahr werden für den Berufsverband zu einer großen Herausforderung, so Krügers.

Hermann Köck, Personalrat beim Hauptzollamt Augsburg, erläuterte die schon jetzt sehr angespannte personelle Lage im Bereich des Hauptzollamtes Augsburg, das für den Wirtschaftsraum von Ingolstadt bis zum Bodensee zuständig ist.

Im Anschluss ehrte der Vorsitzende langjährige und verdiente Mitglieder der Gewerkschaft: Hermann Köck und Hubert Rädler für ihre 40-jährige Mitgliedschaft beim BDZ, Hermann Schmale für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Besonders würdigte der Vorsitzende die Kollegen Dieter Gabelberger, Peter Kämmerer, Eduard Romir und Woldemar Scholze, sie alle sind seit 60 Jahren ihrem Berufsverband treu. Zum Fest der eisernen Hochzeit, das Eduard Romir zusammen mit seiner Frau Irene im November 2023 feierte, gratulierte der Vorsitzende ganz besonders.