WWZ Werkstatt-Welt Zentgraf GmbH übernimmt Fürst Hebetechnik

Die WWZ Werkstatt-Welt Zentgraf GmbH mit Sitz in Weißensberg hat im Oktober 2023 den Bereich Hebetechnik der Firma Fürst, Frickingen, übernommen. Dies teilt das Unternehmen mit. Neben Hebetechnik können die Kunden auf das volle Portolio der WWZ, das die Wartung, Reparatur und den Vertrieb von Kfz-Werkstateinrichtung, die Abnahmen nach DaKKs und UVV-Prüfung sämtlicher Werkstatteinrichtung sowie die Werkstatt-Planung umfasst, zugreifen. Seit mehr als 17 Jahren ist die WWZ Partner von Autohäusern und Industriebetrieben am Bodensee, in Vorarlberg, Allgäu und Oberschwaben, heißt es in der Mitteilung weiter.