Wohnwagengespann stößt mit auf B 12 mit Auto zusammen

Ein 49–jähriger Autofahrer Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr die B 12 in Fahrtrichtung Lindau. An der Anschlussstelle in Rehlings wollte er die B 12 verlassen. Dazu ordnet er sich nach rechts auf der Abbiegespur ein. Dies übersah ein 50–jährige Fahrer eines Wohnwagengespanns. Er wollte mit seinem Wohnwagen an der Stelle die B 12 ebenfalls verlassen, übersah dabei aber den bereits neben ihm fahrenden Pkw. Trotz eines Ausweichversuchs streiften sich die Autos. An beiden Fahrzeugen und dem Wohnwagen kam es nach Angaben der Polizei zu einem Sachschaden von rund 4000 Euro. Gegen den Verursacher verhängten die Beamten ein Verwarnungsgeld. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.