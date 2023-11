Die Energiewende führt nach Weißensberg: Das Unternehmen Friotherm stellt Wärmepumpen und Kälteanlagen her. Das Geschäft boomt ‐ auch wenn Deutschland teilweise ausschert.

Nach rund 30 Sekunden ist alles vorbei und die Ingenieure und Techniker von Friotherm atmen erleichtert auf ‐ zumindest vorerst. Denn der sieben Tonnen schwere Koloss hat einem simulierten Erdbeben standgehalten ‐ auf den ersten Blick.

Denn nun beginnt die detaillierte Spurensuche. Jede Schraube, jede Schweißnaht wird angefasst, durchleuchtet und kontrolliert. Alles muss so sein, wie vor dem künstlich herbeigeführten Erdbeben.

Kältemaschine soll trotz widrigster Einflüsse zuverlässig arbeiten

Doch warum dieser enorme Aufwand? Ganz einfach: Die Kältemaschine soll trotz widrigster Einflüsse von außen, wie eben Erdbeben, Druckwellen und Flugzeugabstürzen, essentielle Bereiche eines Kernkraftwerkes zuverlässig mit Kälte versorgen.

Dass alles sicher ist, die Kältemaschine auch den absoluten Härtetest besteht, dafür hat das Weißensberger Unternehmen sein geballtes Knowhow aus Jahrzehnten einfließen lassen. Denn die Kältemaschine, bei der das Erdbeben simuliert wurde, soll die Steuerung des Kernkraftwerks kühlen. Also das Herzstück einer solchen Anlage ‐ und damit muss sie auch nach größten Umweltkatastrophen noch sicher arbeiten.

Friotherm hat Wurzeln in der Schweiz

Friotherm hat seine Wurzeln im schweizerischen Winterthur. Dort wurden im Industriekonzern Sulzer im Jahr 1878 die ersten Kälteanlagen gebaut. Nach der Jahrtausendwende strukturierte Sulzer um. Daraus entstand 2005 Friotherm als eigenständiges Unternehmen. Drei Jahre später wurde Friotherm Deutschland in Weißensberg gegründet. Auch dieser gewählte Standort hat mit der Vergangenheit zu tun. Denn Sulzer war in Lindau mit Kältetechnik bereits aktiv, durch die Niederlassung Sulzer-Escher-Wyss.

Rund 110 Mitarbeiter beschäftigt Friotherm am Standort Weißensberg. (Foto: Ludwig Maier Photography )

Doch die Kältemaschinen sind nur ein Standbein am Weißensberger Standort von Friotherm. Denn dort, an der Landesgrenze nach Baden-Württemberg, werden auch Wärmepumpen hergestellt. Der zweite Geschäftszweig. „Allerdings sind wir keine Serienhersteller. Alles wird maßgeschneidert auf Kundenanforderung hergestellt“, sagt Sven Schairer, Mitglied der Geschäftsleitung.

Wärmepumpen heizen riesige Gebäude

An Einfamilienhäusern wird man Produkte von Friotherm also nicht finden. Denn das Unternehmen hat sich auf Großwärmepumpen spezialisiert. Da können solche Anlagen schnell einmal etliche Tonnen wiegen, fünf Meter breit sein und zwölf Meter lang. Sie heizen dann riesige Gebäude, ganze Industriekomplexe und speisen auch Wärme in Fernwärmenetze ein.

Ob Wärmen oder Kühlen ‐ für Friotherm ergeben beide Anlagen Sinn. „Wer Kühlen kann, kann auch Heizen“, sagt der Leiter der Neuanlagen, Cord Lehmann. Eine Wärmepumpe beispielsweise arbeitet wie ein Kühlschrank ‐ nur umgedreht. Ein Kühlschrank entzieht den Lebensmitteln Wärme und gibt diese über Lamellen an seine Umgebung ab. Eine Wärmepumpe wiederum entzieht seiner Umwelt außerhalb des Hauses Wärme und macht diese Wärmeenergie für eine Heizung nutzbar.

Kältemaschinen und Wärmepumpen ähneln sich optisch

So gleichen sich sowohl bei einer Kältemaschine als auch bei einer Wärmepumpe auch die Inhalte. Solche Anlagen sehen im Endeffekt optisch recht ähnlich aus: dicke und dünne Rohre, Motoren, Verdichter, Leitungen und ganz viel Stahl, die das Konstrukt tragen und zusammenhalten.

Wer das weiß-grau-rote Gebäude von Friotherm am Standort „Hinter der Säge“ erstmals besucht, der ist beeindruckt von den Urkunden und Bescheinigungen über Zertifikate im Empfangsbereich. Ob Schweißen, Stahlarbeiten, DIN-Normen ‐ jeder erkennt sofort: Friotherm ist eine Fachfirma in diesen Bereichen. „Das ist nicht nur ein Qualitätsmerkmal“, sagt Schairer. „Wir brauchen diese Spezialisten auf diesen Gebieten.“

Über 100 Beschäftigte am Standort Weißensberg

Rund 110 Menschen arbeiten bei Friotherm in Weißensberg. In vier Hallen werden die riesigen Anlagen zusammengebaut, getestet und anschließend meist wieder demontiert, um sie an Ort und Stelle wieder aufzubauen. Denn um sie im Gesamten zu transportieren, sind sie häufig zu groß. Die meisten Beschäftigten zählt Friotherm allerdings in der Planung der Anlagen ‐ also im Bürokomplex.

Das Geschäft boomt. Während in Deutschland die Kernkraftwerke stillgelegt wurden, bauen Länder im restlichen Europa und in der Welt laufend neue Anlagen. Mit dabei ist oft auch die Kühltechnik von Friotherm. Ein großes Projekt entsteht gerade in Großbritannien. Am Standort Hinkley Point baut der französische Staatskonzern EDF aktuell ein neues Kernkraftwerk. Es soll die Renaissance der Atomkraft in Großbritannien einläuten und gleichzeitig dem Klimaschutz dienen.

Unsicherheit in Deutschland ist spürbar

Das ist auch das Ziel der Wärmepumpen. Wobei die Friotherm-Macher die Unsicherheit in Deutschland spüren. Hohe Zinsen, hohe Materialkosten, dazu vorsichtige Investoren und Gemeinden. Dabei gäbe es viele Möglichkeiten, ganze Städte mit Wärme zu versorgen. Schairer nennt beispielsweise den Bodensee als Energiequelle. „Man kann Wasser dem Bodensee entnehmen und abgekühlt wieder zuführen“, sagt er.

Eine Großwärmepumpe könnte mit der freigesetzten Energie dann Friedrichshafen und Lindau mit Wärme versorgen. Der größte Haken dabei: Dafür müsste das Fernwärmenetz ausgebaut werden. Es bräuchte Leitungen und Rohre, die die Wärme dorthin transportieren, wo sie gebraucht wird. Also zu den Menschen und zu den Unternehmen. Kurzum: Es hakt an der Infrastruktur ‐ die Technik bei Friotherm wäre längst einsatzbereit.

Deutschland hat Nachholbedarf an Wärmepumpen

Ein solches Vorhaben könnte überall dort installiert werden, wo es Wärmequellen und gleichzeitig Heizbedarf gibt. An Gewässern, wie beispielsweise dem Bodensee und der Schussen, oder beim Abwasser von Kläranlagen oder beim Rauchgas bei Müllkraftwerken. Doch auch in diesem Punkt hinkt Deutschland anderen Ländern weit hinterher. Im EU-Vergleich liege Skandinavien bei den Wärmepumpen mit einem Anteil von 50 Prozent vorne, sagt Schairer. Deutschland belege im einstelligen Prozentbereich einen der hintersten Plätze.

Die Aussichten sind super, frohlocken die Lenker von Friotherm trotzdem ‐ im Hinblick auf das Wachstum ihres eigenen Unternehmens. Sie planen deshalb bereits Erweiterungen in Weißensberg. Neue Büroarbeitsplätze sollen dazukommen, dazu wird eine Fertigungshalle erweitert. Denn neben den Wärmepumpen sind auch die Kältemaschinen „Made in Germany“ sehr gefragt.

Den 30-sekündigen, simulierten Erdbebentest bestand die Kältemaschine auf einem Spezialrütteltisch in Bergamo übrigens aufs erste Mal. Die Techniker von Friotherm hatten es insgeheim gewusst. Trotzdem waren sie am Ende dann doch erleichtert, dass alles reibungslos funktioniert hat. Die getestete Kältemaschine schützt nun in Großbritannien die Kernkrafttechnik vor Überhitzung ‐ und damit vor vielen äußeren Einflüssen.

Das Unternehmen in Zahlen

Firmengründung: 2008

Hauptsitz: In Deutschland ist der Sitz in Weißensberg, das zur Friotherm-Gruppe mit Sitz in Frauenfeld (Schweiz) gehört

Mitarbeiter: 110 (in Weißensberg)

Auszubildende: derzeit 4

Standorte: Weißensberg, Essen, München. Fiotherm Gruppe: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Schweden, Brasilien

Umsatz: k.A.