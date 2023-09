Weißensberg hat jede Menge Geld für Investitionen

„Was man sparen nennt, heißt nur, einen Handel für die Zukunft abschließen.“ Das Zitat vom irisch–britischen Literatur–Nobelpreisträger Bernard Shaw scheint sich auch Weißensbergs Bürgermeister Hans Kern zu eigen gemacht zu haben. Denn „gute Finanzen sind Grundvoraussetzung, dass sich eine Kommune das eine oder andere leisten kann“, wie er es einmal ausdrückte. Tatsächlich entwickelt sich die Haushaltslage der Gemeinde auch im laufenden Jahr sehr positiv, wie Kern in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte. Die Finanzen bewegen sich weiterhin im grünen Bereich. Und noch mehr als das: Die Kommune ist seit fünf Jahren schuldenfrei und hat obendrein auch noch einen Haufen Geld auf der hohen Kante.

Diese überaus positive Entwicklung wurde der Gemeinde in diesen Tagen erneut durch die „rechtsaufsichtliche Würdigung“ des Landratsamtes Lindau bescheinigt. Über die Schuldenfreiheit hinaus verfüge Weißensberg über einen „hohen Rücklagenstand“ von 5,746 Millionen Euro per 31. Dezember 2022 — auch nach der geplanten Entnahme von 896.000 Euro werde dieser zum Jahresende 2023 noch 4,850 Millionen Euro betragen, heißt es im Schreiben des Landratsamtes, aus dem Bürgermeister Kern in der Sitzung zitierte. Die Zuführungen vom Verwaltungs– an den Vermögenshaushalt seien in den kommenden drei Jahren (2024 bis 2026) mit durchschnittlich rund 900.000 Euro veranschlagt, sodass in diesem Zeitraum ein „angemessener Teil der Investitionskosten des Vermögenshaushaltes abgedeckt“ werden kann, schreibt die Aufsichtsbehörde.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 kann die Gemeinde vor allem bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen verbuchen. Das geht aus dem Zwischenbericht von Kämmerin Michael Schmid hervor, den Kern im Rat ebenfalls präsentierte. Demnach lag im Verwaltungshaushalt zum Stichtag 10. August 2023 das Jahressoll bei der Gewerbesteuer bei knapp 1,7 Millionen Euro und damit über dem Haushaltsansatz von 1,5 Millionen Euro. Als stabil erweisen sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer–Beteiligung — sie standen zur Jahresmitte bei rund 1,162 Millionen Euro und entsprechen damit in etwa der Haushaltsplanung.

Im Vermögenshaushalt beliefen sich die Ausgaben zum Stichtag auf knapp 768.000 Euro, die Einnahmen lagen bei rund 514.000 Euro. Für die Erweiterung und Sanierung der Kita St. Markus zahlte die Gemeinde heuer Investitionszuschüsse in Höhe von 120.000 Euro. Rund 45.000 Euro wiederum kosteten die Pager für den Digitalfunk der Feuerwehr.

Für den geplanten Feuerwehrhaus–Neubau, der in den Haushaltsplänen 2024 bis 2026 mit Gesamtkosten von rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt ist, sind im laufenden Haushalt lediglich 60.000 Euro eingestellt, was die Planungskosten abdecken soll. Davon wurden bislang aber nur knapp 10.000 Euro ausgegeben, konkret für die Prüfung einer Erweiterung am jetzigen Standort der Weißensberger Wehr beim Rathaus. Eine solche wurde bekanntlich vom Gemeinderat verworfen.

Stattdessen haben die Räte zwischenzeitlich vier alternative Standorte für einen Neubau diskutiert und sich bereits für einen Favoriten entschieden, wie Bürgermeister Kern erklärt. Erörtert wurde dies alles in nicht-öffentlicher Sitzung, zumal es dabei auch um private Grundstücke gehen soll. Für den Kauf eines solchen Grundstücks, auf dem das neue Feuerwehrhaus schließlich errichtet werden soll, ist im laufenden Haushalt bereits eine Summe von 400.000 Euro eingeplant. Ob dieser Standort am Ende auch die Zustimmung der Aufsichtsbehörde findet, soll „im Oktober bei einem Gespräch im Landratsamt“ geklärt werden, ergänzte Kern.

Wann es unterdessen mit dem ganz großen Projekt losgeht, sprich der „Ortskern–Neugestaltung“ und dem Bau mehrerer Wohnhäuser unweit der Festhalle, ist noch offen. Allerdings sind die Kosten für den Abriss des Gebäudes Schulstraße 5, das der Neubebauung weichen muss, im heurigen Haushalt mit 50.000 Euro bereits berücksichtigt. Diese Maßnahme soll laut Kern „noch dieses Jahr erfolgen“.