Mit vielen Fotos

Weihergeister machen Kinder glücklich

Weißensberg / Lesedauer: 1 min

Für die Kleinen eine echte Herausforderung: der Bobbycar-Parcours, der über eine Wippe und durch einen Lappenvorhang führt. (Foto: Susi Donner )

Ihr Kinderball ist legendär. Der Andrang war so groß, dass die Veranstalter zeitweise niemanden mehr in die Festhalle ließen. Was ist das Geheimrezept der Weihergeister?