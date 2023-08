Um in die Schule zu kommen, müssen viele Kinder aus Weißensberg und Sigmarszell den Bus nehmen. Dort wird es öfter chaotisch, Eltern reichten schon Beschwerde ein. Eine Busbegleitung soll das Problem lösen. Die Gemeinde hat die Stelle ausgeschrieben.

Über Niederstaufen, nach Schlachters, Wildberg und schließlich bis nach Weißensberg fährt der Schulbus jeden Morgen. An den vielen Bushaltestellen sammelt er etwa 100 Schülerinnen und Schüler ein. Auf den letzten paar Kilometern bis zur Grundschule ist der Bus richtig voll. „Dann gibt es auch nicht mehr für jedes Kind einen Sitzplatz“, sagt Sonja Albersmann–Neher.

Die Rektorin der Weißensberger Grundschule berichtet, dass es immer wieder Probleme gab im Bus. Oft sei es sehr laut, die Kinder würden nicht auf ihren Sitzen bleiben und liefen im Bus herum. Zu großen Konflikten sei es noch nicht gekommen, eine Rauferei gebe es aber sicher mal.

Regeln werden nicht eingehalten

In kleinen Versammlungen haben Lehrer, Schüler und Sozialarbeiter bereits über das Problem gesprochen und Lösungen gesucht. Eine Regel im Bus sei mittlerweile, dass die Kinder keine Plätze freihalten dürfen. Regel Nummer zwei: „Ich suche mir einen Sitzplatz und bleibe sitzen“, erklärt die Rektorin. Vorne im Bus sollten eigentlich die Erst– und Zweitklässler sitzen und hinten die Dritt– und Viertklässler.

Aber das klappe nicht immer. Eltern hatten sich bei der Rektorin beschwert, weil ihre Kinder nicht mehr mit dem Bus fahren wollen. Vor allem die jüngeren Kinder würden sich im Bus teilweise unwohl fühlen.

Busfahrer beschweren sich

Auch für die Busfahrer wird es unangenehm. Manche Busfahrer hätten sich schon geklagt, dass sie den Schulbus nicht mehr fahren wollen, sagt Thomas Bühle vom Lindauer Betrieb des Omnibusunternehmen Regionalbus Augsburg (RBA). Das Unternehmen habe ohnehin schon Probleme, Personal zu finden.

Es könne zu gefährlichen Situationen während der Fahrt kommen, wenn die Kinder im Bus in der Nähe des Fahrers „herumspielen“, sagt Bühle. Auf der anderen Seite könne es nicht die Aufgabe des Busfahrers sein, für Ruhe zu sorgen. Eltern hätten sich schon beschwert, weil der Fahrer im Bus laut geworden ist.

Im zurückliegenden Schuljahr sei die Situation schon nicht mehr so schlimm gewesen, sagt Rektorin Albersmann–Neher. In dem Schuljahr davor allerdings schon. „Gerade am Schuljahresanfang ist das Problem da“, so Bürgermeister Hans Kern. Er ist auch Vorsitzender des Schulverbunds Sigmarszell–Weißensberg und hat vor wenigen Wochen die Stelle als Minijob im Amtsblatt ausgeschrieben.

Damit die Großen nicht die Kleinen ärgern

Schulbusbegleiter werden kann Jedermann. „Das können Rentnerinnen oder Rentner oder Elternteile sein“, sagt Kern. Es gehe darum, Sorge zu tragen, dass es im Bus vernünftig abläuft. „Und die Großen nicht die Kleinen ärgern.“

Der Job ist auf Anfang des Schuljahres und eine Dauer von drei Monaten begrenzt. Der Begleiter oder die Begleiterin soll bei der Fahrt in der Früh und idealerweise auch am Mittag im Bus dabei sein, heißt es in der Anzeige. Bewerbungen nimmt der Schulverband noch bis zum 20. August entgegen.

Rektorin Sonja Albersmann–Neher hofft, dass sich die Kinder dann an die Regeln halten und, dass die Fahrt in die Schule am Morgen wieder für jede und jeden angenehm ist.