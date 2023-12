Zu einem Unfall ist es am Freitagabend auf der B31 bei Weißensberg gekommen. Verletzt wurde keiner. Der mutmaßliche Verursacher stand laut Polizei allerdings unter Alkoholeinfluss.

Der 24-jährige Auszubildende war laut Polizeibericht gegen 17.55 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Lindau unterwegs. „In der Ausfahrt Lindau der B31 brach dem 24-Jährigen das Heck seines Fahrzeugs aus“, heißt es im Polizeibericht.

Dadurch sei das Auto in den Gegenverkehr der Auffahrt geraten. Zu diesem Zeitpunkt habe sich ein 61-jähriger Busfahrer aus Rottweil mit seinem Reisebus gerade in der Auffahrt zur B 31 befunden, die er in Richtung A 96 befahren wollte. „Der Pkw des 24-jährigen geriet gegen den Bus.“

Ermittlungen werden an Staatsanwaltschaft übergeben

Dabei sei am Auto die linke Fahrzeugseite zerkratzt worden. „Darüber hinaus platzte der linke Vorderreifen“, schreibt die Polizei. „Am Bus wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt sowie die Gepäckraumtür aus der Verankerung gerissen.“

Personen seien bei dem Unfall keine verletzt worden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten laut Polizeibericht Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen. „Eine Messung mit dem Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille“, heißt es dort weiter. Daraufhin sei eine Blutentnahme bei dem Auszubildenden angeordnet worden.

„Zudem wurde der Führerschein des 24-Jährigen sichergestellt.“ Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund Alkoholeinwirkung. Der Vorgang wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft in Kempten abgegeben.