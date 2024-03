Tecnotron und Friotherm wollen in Weißensberg weiter wachsen

Grünes Licht für die Änderung der Bebauungspläne „Gewerbegebiet Wildberg“ und „Gewerbegebiet Schwatzen“ gab der Gemeinderat Weißensberg in seiner jüngsten Sitzung. Die Beschlüsse fielen einstimmig. Notwendig geworden waren die Änderungen, weil die Firmen Tecnotron (Ortsteil Wildberg) und Friotherm (Ortsteil Schwatzen) am jeweiligen Standort erweitern wollen, die Bauvorhaben sich jedoch im Rahmen der bislang gültigen Bebauungspläne nicht realisieren lassen. Denn in beiden Fällen werden die im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen überschritten.

Beim Bauansuchen der Tecnotron Elektronik GmbH geht es um Überschreitungsmöglichkeiten der Gebäudehöhen durch technische Anlagen und der Möglichkeit der Errichtung eines Hochregallagers mit entsprechend notwendiger Höhe. Die Friotherm Deutschland GmbH wiederum plant, das Verwaltungsgebäude zu erweitern und die zulässige Wandhöhe von 11,0 auf 14,0 Meter zu erhöhen. Die Firsthöhe soll von 13,0 auf 16,0 angehoben und die vorgegebene Gebäudelänge von 60,0 Meter auf 90,0 Meter verlängert werden.

Nachdem die beiden Entwürfe für die Änderungen der Bebauungspläne im sogenannten beschleunigten Verfahren in der Ratssitzung vom Oktober 2023 bereits gebilligt wurden, berichtete Johanna Kiechle vom Planungsbüro Sieber Consult (Lindau) zuletzt von den Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die nach der öffentlichen Auslegung der Pläne eingegangen waren. Daraus ergaben sich allerdings nur noch geringfügige beziehungsweise redaktionelle Änderungen im Text, sodass nun die beiden Unternehmen mit konkreten Bauanträgen ihre Planungen fortsetzen können.