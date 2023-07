Weißensberg

Rund 100 Kinder nutzen Mittagsbetreuung

Weißensberg / Lesedauer: 1 min

Der Bedarf an Mittags- und Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Weißensberg steigt. (Foto: Ruth Eberhardt )

Der Bedarf an Mittags– und Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Weißensberg steigt. Wie Bürgermeister Hans Kern in der jüngsten Sitzung der Schulverbandsverssammlung berichtete, werden ab dem kommenden Schuljahr rund 100 Kinder dieses Angebot nutzen.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 10:53 Von: Ruth Eberhardt