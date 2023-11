Raub in Weißensberger Lebensmittelladen

Ein bislang unbekannter Mann hat in einem Lebensmittelladen in Weißensberg-Rothkreuz Geldtaschen mit Bargeld gestohlen. Dabei sprühte er einer Verkäuferin Pfefferspray ins Gesicht.

Der bisher unbekannte Täter betrat am vergangenen Mittwoch, um 17.45 Uhr ein Lebensmittel-/Lottogeschäft im Weißensberger Ortsteil Rothkreuz. Zunächst täuschte er gegenüber der alleine im Laden anwesenden Verkäuferin vor, Lebensmittel kaufen zu wollen.

Pfefferspray in die Augen gesprüht

Als die Verkäuferin abgelenkt war, zog der Mann einen Pfefferspray hervor und sprühte der Verkäuferin den Inhalt ins Gesicht. Um sich die Substanz aus den Augen zu wischen, ging die Verkäuferin in die hinteren Räumlichkeiten des Ladens.

Der Mann nutzte die Gelegenheit und griff nun über den Tresen nach einer Geldtasche. In dieser Tasche befand sich allerdings kein Bargeld. Daraufhin griff er in eine Schublade. Dort befanden sich weitere Geldtaschen mit Bargeld. Diese Taschen nahm er an sich und verließ das Geschäft. Er flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Sofortige Fahndung ist bislang noch erfolglos

Die Ladenbesitzerin verständigte umgehend die Polizeiinspektion Lindau. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, diese führte jedoch nicht zur Ergreifung des Täters. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Tatort übernahm der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizeistation Lindau.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Weißensberg verdächtige Wahrnehmungen machten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08382) 9100 bei der Polizei Lindau zu melden.