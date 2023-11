Rad auf Autobahn verloren

Der 69-jährige Fahrer eines Autos befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, die Autobahn von Lindau kommend in Richtung München. Vor der Ausfahrt Weißensberg löste sich das vordere linke Rad von seinem Pkw. Der Fahrer fuhr einige Meter ohne das Rad weiter, konnte aber sein Fahrzeug kontrolliert auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen, so die Polizei.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro. Das verlorene Rad konnte in der Nacht nicht mehr aufgefunden werden. Warum sich das Rad löste, konnte nicht ermittelt werden. Der Pkw musste bgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht gefährdet oder geschädigt.