Die Bauarbeiten an der B 12 westlich von Wildberg schreiten gut voran. Um beim Radweg von Hergatz nach Lindau die letzte Lücke zu schließen, müssen die Autobahnausfahrt und -auffahrt in Weißensberg ab Montag für etwa vier Wochen gesperrt werden. Dann wird eine Unterführung unter der Autobahnrampe eingebaut.

Aufgetürmte Erdhügel, Bagger, die sich ihren Weg graben: Auf Höhe der Anschlussstelle in Weißensberg sieht es derzeit aus wie in einer Mondlandschaft. Dass hier ein neuer Geh- und Radweg entsteht, lässt sich bereits erahnen. Konkret geht es um den rund 700 Meter langen Abschnitt zwischen den beiden Weißensberger Ortsteilen Wildberg und Rothkreuz.

Er beginnt am bestehenden Radweg entlang der Staatsstraße St 320 und unterquert künftig die westseitige Autobahnrampe der Anschlussstelle Weißensberg. Dafür werde eine Unterführung mit Stahlbetonfertigteilen errichtet, für die „sehr aufwendige und einschneidende Erdarbeiten“ notwendig sind, wie Werner Schmid vom Staatlichen Bauamt Kempten auf Nachfrage der Lindauer Zeitung schreibt.

Kurze Unterbrechung in Wildberg

Der neue Radweg führt anschließend über die A 96 entlang der B12, wo der Platz dafür bereits vor ein paar Jahren im Zuge einer Brückensanierung geschaffen wurde. Er endet an der Einmündung der „Wildberger Halde“ mitten im Ort Wildberg.

Die Ortsdurchfahrt ist im weiteren Verlauf zu eng, um einen separaten Geh- und Radweg unterzubringen. Radler müssten an der Mittelinsel die Straßenseite wechseln und rund 170 Meter auf der Bundesstraße fahren, bevor sie östlich von Wildberg wieder auf den Geh- und Radweg Richtung Hergensweiler auffahren können. „Damit auch die Radfahrer in der umgekehrten Richtung am östlichen Ortseingang von Wildberg künftig gesichert queren können, wird auf Höhe des Flugplatzes ebenfalls eine Mittelinsel als Querungshilfe gebaut“, schreibt Schmid weiter.

Was die Bauarbeiten so teuer macht

Die Bauarbeiten sind aufgrund des trockenen Wetters gut vorangekommen. Jetzt steht der Einbau der Unterführung unter der Autobahnrampe an. Dafür müssen die Ausfahrt aus Richtung Memmingen sowie die Einfahrt in Richtung Lindau ab Montag, 23. Oktober, für etwa vier Wochen gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Sigmarszell in Richtung Lindau.

Insgesamt soll der Bauabschnitt bis Ende der Jahres fertig sein. Die Kosten hierfür beliefen sich laut Schmid auf rund 2,2 Millionen Euro. Das Bauwerk an der Autobahnrampe und der schwierige Untergrund machten das Projekt so teuer.

Ganz abgeschlossen ist es erst im nächsten Frühjahr. Denn dann steht die Erneuerung des Asphalts auf der B 12 an. Die dafür notwendige Vollsperrung sei im Moment wegen der Baustellen rund um Wangen nicht möglich.