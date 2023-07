„Wir feiern heute unser 82. Kinderfest und haben — wie fast immer — das große Glück, dass Petrus es auch heute wieder gut mit uns meint.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Hans Kern am Sonntag auf dem Dorfplatz neben der Festhalle das traditionelle Weißensberger Kinderfest.

Zuvor waren, wie es ebenfalls Brauch ist, Hunderte von Kita– und Schulkindern festlich geschmückt mit Blumenkränzen und Fahnen durch die Straßen des Dorfes gezogen, begleitet von ihren Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrern. Angeführt wurde der Festzug vom Bürgermeister, von Mitgliedern des Gemeinderats und des Kinderfestausschusses. Auch der Musikverein Weißensberg und das Festzügle durften nicht fehlen.

1 von 12

„Respekt“ war das große Thema, das Bürgermeister Hans Kern beim offiziellen Teil in den Mittelpunkt seiner Eröffnungsrede stellte. An die Kinder appellierte er: „Schaut gut zu euren Freunden und eurer Familie — begegnet euren Mitmenschen mit dem nötigen Respekt, egal woher sie kommen, wie sie aussehen, woran sie glauben und welche Sprache sie sprechen!“

Weckruf mit „Unterstützung“

Und mit Blick auf die bevorstehenden Zeugnisse machte er vor allem denen Mut, für die es nicht so gut gelaufen ist. Es gelte, stets das Positive zu sehen und nach vorne zu schauen. Wörtlich sagte Kern: „Geht euren Weg, glaubt an euch, denn jeder hat seine Stärken!“

Abschließend bedankte sich Kern bei den mehr als 100 Helferinnen und Helfern, die zum erfolgreichen Gelingen des Kinderfestes beigetragen haben. Sein besonderer Dank ging an die Vorsitzende des Kinderfestausschusses, Daniela Wagner, ohne deren Engagement das Fest gar nicht stattfinden könnte.

Als sich der Bürgermeister schließlich auch noch bei den Böllerschützen bedankte, die um sechs in der Früh Kinder wie Eltern im Dorf mit ihren Kanonen weckten — und das heuer auch noch „mit Unterstützung der Bahn“, sorgte dies für viel Applaus und Gelächter beim Festpublikum. Schließlich liegen angesichts der Gleisarbeiten und der damit verbundenen schrillen Signaltöne bei den Weißensbergern seit Wochen die Nerven blank.

Ausschnitt aus dem Kinderfest–Gedicht

Ganz andere Töne erklangen beim Kinderfestgedicht, das heuer wiederum von Kindern der Weißensberger Grundschule — konkret von Patrick Hattinger, Franziska Maurer, Viktoria Lehner und Antonia Peyers — vorgetragen wurde.

Hier ein kleiner Ausschnitt: „Mama und Papa, Opa und die Omama, alle sind heut‘ für uns da. Sie freuen sich auch auf Kinderspiele und auch am Bierstand seh’n wir viele.“ In weiteren Versen wurde nicht nur der neue Geldautomat im Dorf erwähnt, sondern auch an den 50. Geburtstag des Kindergartens „Sankt Markus“ erinnert.

Beendet wurde die offizielle Eröffnung schließlich mit dem Start des Luftballon–Wettbewerbs, auf den vor allem die Kinder schon sehnsüchtig gewartet hatten. Es ist jedes Mal ein großartiger Anblick, wenn Hunderte bunter Luftballone von den Kindern auf die Reise geschickt werden und langsam in den knallblauen Himmel emporsteigen.

Nach einer Vielzahl von Spielen für die Kinder am Nachmittag folgte am Abend der Ausklang des Kinderfestes mit einem gemütlichen Hock der „Großen“ und musikalischer Unterhaltung durch den Weißensberger Musikverein.