Aber leider hat das Gemeindeoberhaupt den wunderschönen Dämmersprung - der eher ein Frühlingsjuck war - verpasst. Mehr als 2000 Närrinnen und Narren aus 60 Narrenzünften und Narrenvereinen haben sich die Ehre gegeben und Weißensberg in einen beschwingt brodelnden Hexenkessel verwandelt.

Der Umzugsweg hatte es dabei in sich. Erst ergoss sich die fröhliche Narrenhorde in die Mulde der Kirchstraße, um sich zum Schluss den Kirchbuckel hochzuarbeiten. Mitsamt ihren Häsern und Masken, Karren und Wägen war das sicher nicht einfach. Und so ganz nebenbei haben sie ja auch noch das kunterbunte Zuschauervolk bespaßt.

Auffallend viele Kinder sind dabei

Beeindruckend war dabei nicht nur die schiere Masse, sondern vor allem die aufwändig genähten Häser und die kunstvoll geschnitzten Masken. Was für wunderschön schaurige, schelmische oder auch lustige und freundliche Holzgesichter da zu sehen waren. Richtige Kunstwerke, und Melanie Flax, die den Umzug moderierte und die Zünfte begrüßte, wies ein ums andere Mal darauf hin.

Die Hästräger zeigten beeindruckende Hexenpyramiden, verschleppten Mädchen, schleuderten sie in Netzen in die Luft oder malten sie an, klauten Schuhbändel und verwuschelten Haare, wahlweise mit Heu, Stroh oder Papierschnipsel als Beigabe.

So gruselig viele auch aussahen: neben all dem Schabernack waren sie vor allem auf Kuschelkurs und verteilen Süßigkeiten. Auffallend viel niedlicher Narrensamen war dabei der die Streiche bereits gekonnt mitspielte. Zum Ende des rund zweieinhalb Stunden dauernden Umzugs, wurde es dämmrig und der Himmel schenkte Besuchern und Narren einen stimmungsvollen Sonnenuntergang.