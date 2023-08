Ein Lastwagen ist auf der Autobahn bei Dornbirn gegen eine Schilderbrücke gefahren und auf die Autobahn gestürzt. Daraufhin liegt er quer auf der Straße und blockiert am Mittwochvormittag die Autobahn. Der Stau zieht sich bis auf die A96 Höhe Weißensberg.

Unzählige Autos und Lastwagen stehen am Mittwoch auf der A14 und A96 im Stau. Weil der Lastwagen noch nicht geborgen ist, ist die Autobahn Richtung Tirol noch immer gesperrt.

„Die Sperre wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern“, schreibt die Vorarlberger Polizei gegen halb 12 am Mittag. Es sei zu erheblichen Rückstaus in beide Fahrtrichtungen auf der A14 und dem gesamten Rheintal gekommen. Der Stau zieht sich auch am Mittag auf der A96 bis Höhe Weißensberg.

Verkehr Richtung Deutschland wieder offen

Der Verkehr werde in Fahrtrichtung Tirol ab der Abfahrt „Dornbirn Nord“ von der Autobahn abgeleitet, heißt es weiter. Der Pfändertunnel, Fahrtrichtung Tirol, sei auf „Blockabfertigungen“ gestellt worden.

Schon ab kurz nach sechs Uhr am Morgen war laut Polizei der komplette Verkehr gesperrt. „Ab 08:30 Uhr konnten die beiden Fahrspuren in Richtung Deutschland wieder freigegeben werden.“

Lastwagenfahrer im Krankenhaus

Mit einem mobilen Kran hatte eine Firma laut Polizei die Schilderbrücke angehoben und auf einem Grünstreifen neben der Autobahn abgelegt. Der 35–Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Dornbirner Krankenhaus gebracht.

Durch den Aufprall ging der Tank des Lastwagens kaputt und es floss „eine erhebliche Menge Diesel“ auf die Straße, wie die Polizei schreibt. Die Dornbirner Feuerwehr konnte den Diesel mit Bindemittel aufsaugen.

Im Einsatz war die Bundespolize, Rettungskräfte und die Feuerwehr aus Dornbirn, ein Abschleppdienst und Einsatzkräfte der ASFINAG.