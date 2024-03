Seit Monaten hat der Weißensberger Weiher kein Wasser. Eigentlich muss er aber längst wieder geflutet werden, denn die Kröten und Frösche wollen laichen. Aber das verhindert eine Granate.

Wenn sich am Abend das rot-orangefarbene Licht auf dem Weiher mitten in Weißensberg spiegelt, ist das ein kleines Naturschauspiel. Aktuell lässt sich das aber nicht beobachten. Dass der Weiher kein Wasser hat, ist für die Winterzeit zwar keine Seltenheit: Denn der angesammelte Schlamm muss trocknen.

Spätestens Mitte März sollte sich das aber eigentlich wieder ändern. Beim Müllsammeln machte die Eigentümerin dann aber einen seltenen Fund: Eine Granate tauchte auf. Nun stellt sich die Frage, ob noch mehr Kampfmittel im Weiher ist.

Matsch, Schlamm und viel Laub: Aktuell sieht der Weißensberger Weiher nicht so beeindruckend aus wie zu anderen Zeiten. (Foto: Ronja Straub )

Der Weißensberger Weiher gehört Karin Neuhoff. Geerbt hat sie ihn von ihren Großeltern. Auf ihrem Smartphone hat sie viele Fotos von dem Weiher, sie kennt viele Geschichten dazu. „Er bedeutet mir viel“, sagt die Weißensbergerin.

Er bedeutet aber auch Arbeit. Denn damit der Weiher so bleibt, wie er ist, muss er gepflegt werden. „Wir investieren Arbeit, Zeit und Geld“, sagt Karin Neuhoff.

Karpfen werden im Weiher gezüchtet

Der Weiher mitten in Weißensberg wird teilbewirtschaftet. Das bedeutet: Karpfen werden über eine bestimmte Zeit gezüchtet und dann abgefischt. Dafür wird das Wasser aus dem Teich gelassen und die Fische werden in einem Auffangbecken gesammelt. Früher wurde das noch häufiger und intensiver gemacht, seit den 70er Jahren aber seltener. Heute pachten Vereine den Weiher und Karin Neuhoff unterstützt sie.

Baden verboten: In den Weißensberger Weiher darf man nicht hinein. Viele machen es trotzdem. (Foto: Archiv )

Die Vereine kümmern sich normalerweise auch um das Ablassen. In den vergangenen acht Jahren ist das aus unterschiedlichen Gründen aber nicht passiert. Auch wegen der Coronapandemie, erzählt die Weißensbergerin.

Ist zu viel Schlamm im Weiher, fehlen die Nährstoffe Karin Neuhoff

Dass ein Weiher immer mal wieder trocken liegt, ist wichtig. Denn mit der Zeit bildet sich jede Menge Schlamm. Dieser Faulschlamm ist ein Problem. „Ist zu viel Schlamm im Weiher, fehlen die Nährstoffe“, erklärt die Eigentümerin. Im schlimmsten Fall verlandet das Gewässer. Für Vögel und Amphibien wäre das fatal. Sie brüten, laichen und rasten im und um das Gewässer.

Kröten und Frösche wandern früher als sonst

Im Oktober 2023 war es also höchste Zeit. Familie Neuhoff ließ das Wasser aus dem Weiher ab. An dem sogenannten Mönch - also dem Ablaufwerk des Weihers - hing richtig viel Schlamm. „Für uns ein Zeichen, dass der Weiher lange trocken bleiben sollte.“ Erst, wenn die Luft aus dem Schlamm weicht, zersetzt sich dieser.

Im Februar dieses Jahres meldete sich die Untere Naturschutzbehörde bei Karin Neuhoff. Weil Erdkröten und Grasfrösche schon früher wandern, bat die Behörde darum, den Weiher zumindest teilweise anzustauen.

Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg taucht auf

Lange konnte das Wasser aber nicht im Weiher bleiben. Denn kurze Zeit später passierte etwas Unvorhersehbares: Karin Neuhoff war Mitte Februar zum Müllsammeln am Weiher unterwegs, als sie zwischen Laub, Stöckchen und Schlamm plötzlich etwas entdeckte: eine Granate. „Wir dachten, wir sehen nicht recht“, sagt die Weißensbergerin.

So schön ist der Weißensberger Weiher im Sommer. Aktuell ist dort nur Matsch und Sumpf zu sehen. (Foto: Ursula Voelzke )

Den seltenen Fund meldete sie direkt der Polizei. Einen Tag später rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Die Einsatzkräfte sammelten die Granate auf, entschärften und vernichteten sie später.

Es stellt sich heraus: Es handelte sich um eine Handgranate der Deutschen Wehrmacht. Das bestätigt die stellvertretende Pressesprecherin des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, für Sport und Integration, Jasmin Sikler, auf LZ-Anfrage. Es sei ein ehemals reichseigenes Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg.

Dass Granaten oder Bomben in Weihern auftauchen, ist keine Seltenheit. Mit dem Ende des Krieges sei Munition von Truppen und Angehörigen der Wehrmacht häufig versenkt oder vergraben worden, schreibt Sikler.

Gibt es noch mehr Kampfmittel im See?

Im Fall des Weißensberger Weihers hat es sich damit aber noch nicht erledigt.

Wir sind in der Pflicht, die Stelle von Fachfirmen absuchen zu lassen sagt die Eigentümerin

Schließlich könnten im Weiher noch weitere Kampfmittel liegen.

Dafür musste der angestaute Weiher wieder geleert werden. Ein Problem für die Tiere: Denn normalerweise legen Erdkröten und Grasfrösche jetzt ihre Eier im Weißensberger Weiher ab. Sie haben ihre Wanderung aus den Winterquartieren zu den Laichgewässern bereits begonnen, schreibt Sibylle Ehreiser, Pressesprecherin des Landratsamts, zu dem die Untere Naturschutzbehörde gehört.

Wohin mit den Fröschen?

Damit die Kröten sicher zum Laichen kommen, tragen Helfer des Bund Naturschutzes der Kreisgruppe Lindau sie jedes Frühjahr über die Bundesstraße. „In diesem Jahr stellen wir uns die Frage, wo wir die Kröten jetzt hinbringen“, sagt Isolde Miller, Gebietsbetreuerin beim BN. Nicht weit vom Weiher, in Eggenwatt, gibt es noch andere Gewässer. Aber: „In einen Fischteich kann kein Grasfroschlaich. Die werden gefressen.“

Erdkröten müssen es oft über Straßen schaffen, bevor sie laichen können. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa )

Aktuell suchen der BN und die Untere Naturschutzbehörde noch nach Lösungen. „Es ist eine vertrackte Situation“, sagt Isolde Miller. Klar sei aber, dass manche Tiere in diesem Jahr nicht ablaichen können. Die Zeit drängt auch wegen der Haubentaucher und Blässhühner, die anfangen zu brüten.

Kampfmittel aus dem Weiher holen wird teuer

Karin Neuhoff versteht das Problem. Aber:

Der Spagat zwischen der Teilbewirtschaftung und dem Naturschutz ist von den Anforderungen beider Seiten groß. Karin Neuhoff

Sie versuche immer beides unter einen Hut zu bringen. Sie wolle den Weiher bewirtschaften, „damit er so bleibt, wie er ist“.

Doch ihr sind die Hände gebunden. Firmen, die sich auf das Absuchen von Kampfmittel spezialisiert haben, seien rar und einen Termin zu bekommen sei nicht einfach. „Das ist wie mit Handwerkern.“

Mittlerweile hat Karin Neuhoff eine passende Firma aus München gefunden, noch wartet sie auf den Kostenvoranschlag. Günstig wird es sicher nicht, das weiß sie jetzt schon. „Ich muss das aus eigener Tasche zahlen“, sagt sie. Wird tatsächlich noch eine Granate gefunden, übernehme zumindest das Bergen der Freistaat.