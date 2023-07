Handfester Streit zwischen Männern in Unterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Weißensberg–Rothkreuz hat es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr Streit gegeben, nachdem zuvor ein 24–jähriger Mann dort erschien, obwohl gegen ihn ein Betretungsverbot bestand. In der körperlichen Auseinandersetzung waren laut Polizei drei Männer verwickelt. Wegen Sprachproblemen konnte sie den Tathergang nicht abschließend klären. Gegen den 24–Jährigen und zwei weitere Bewohner wird nun wegen Hausfriedensbruch und gegenseitiger Körperverletzung ermittelt.