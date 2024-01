Weißensberg

Graffiti an Weißensberger Schule, Polizei sucht Zeugen

Weißensberg / Lesedauer: 1 min

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Weißensberg teilte am Dienstagvormittag der Lindauer Polizei mit, dass an der Hauswand der Festhalle ein Graffiti in roter Farbe angebracht worden ist. Laut Polizei dürften die Schmierereien Tatzeit am Montag oder Dienstag erfolgt sein.