Friotherm will im Gewerbegebiet Schwatzen erweitern

(sz) Die Firma Friotherm Deutschland GmbH plant am Firmensitz in Weißensberg, genauer gesagt im Gewerbegebiet Schwatzen, umfangreiche Erweiterungen. Da dies der aktuell gültige Bebauungsplan (B-Plan) ‐ erstellt 1995, zuletzt geändert 2010 ‐ nicht hergibt, musste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der nunmehr dritten Änderung befassen. Friotherm plant, die vorhandene Fertigungshalle zu vergrößern und im Verwaltungsgebäude zusätzliche Büroarbeitsplätze einzurichten. Nach kurzer Beratung verabschiedete der Rat den geänderten B-Plan einstimmig, konkret den Aufstellungsbeschluss sowie den Billigungs- und Auslegungsbeschluss.

Johanna Kiechle vom Planungsbüro Sieber Consult (Lindau) hatte in der Sitzung die geplanten Änderungen im Detail erläutert. Demnach soll die überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze) nach Südwesten und Süden hin leicht vergrößert werden. Gleichzeitig würden die festgesetzten Pflanzgebote (Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern) entsprechend angepasst.

Gegenüber dem bisher gültigen B-Plan wird die mittlere traufseitige Wandhöhe im festgesetzten Bereich von bislang 11 Meter auf 14 Meter erhöht. Für Gebäude mit einem Flachdach ist künftig eine Höhe von 15 Meter zulässig. Des Weiteren wird die zulässige Firsthöhe um drei Meter auf 16 Meter erweitert. Um eine Vergrößerung des Verwaltungsgebäudes zu ermöglichen, wird dessen maximale Länge von bislang 60 auf 90 Meter festgesetzt. Geplant ist zunächst nur eine Verlängerung um siebeneinhalb Meter.

Auf LZ-Nachfrage ließ Friotherm Deutschland verlauten, das Bauvorhaben, sprich die Erweiterung, stehe im engen Zusammenhang mit einem Großprojekt. Sollte das Unternehmen dafür den Auftrag erhalten, würde man voraussichtlich im Sommer/Herbst 2024 mit den Baumaßnahmen beginnen. Mit dem Großauftrag würde am Standort auch der Mitarbeiterstamm von derzeit rund 110 Beschäftigten nochmals wachsen.

Friotherm Deutschland GmbH wurde 2008 als Tochter der Schweizer Friotherm AG (Frauenfeld) gegründet. Anfangs war das Unternehmen noch im Weißensberger Ortsteil Oberhof beheimatet, bis es zwei Jahre später in das neue Firmengebäude im Gewerbegebiet Schwatzen (Hinter der Säge 5) umzog. Das Unternehmen stellt in erster Linie Kälteanlagen und Wärmpumpen für die Industrie her.