Eine bunte Reise durch die Welt der Literatur für Blasorchester hat Sabrina Vetter für ihren letzten Auftritt als Dirigentin des Musikvereins Weißensberg zusammengestellt. Nach neun Jahren übergibt sie den Dirigentenstab an Michael Taube.

In diesen neun Jahren hat sie dieses Orchester, das lange auf Dirigentensuche war, wieder zusammen- und vor allem vorangebracht. Die Besetzung hat sich in dieser Zeit auch stark verjüngt, sodass nicht wenige bisher nur sie als Dirigentin kennen, wie Markus Kaeß in seiner kleinen Dankesansprache bemerkt.

Das Jahreskonzert 2023 ist gleichzeitig das Abschiedskonzert von Sabrina Vetter, die nach neun Jahren ihr Dirigat in Weißensberg abgibt. Der MV Weißensberg hatte ein Überraschungsgeschenk parat: bei einem Glas Wein darf sie ihrem nun ehemaligen Blasorchester lauschen. (Foto: Christian Flemming )

Als Aushilfe sprang sie 2014 bei einem Konzert ein - und blieb dem Verein für all die Jahre erhalten. Während dieser neun Jahre bekam das Publikum die meisten Zeit nur ihren Rücken zu sehen, während „wir Musiker ihr stets freundlich lächelndes Gesicht vor uns hatten“, so Kaeß. Diese Harmonie zwischen Musikern und Dirigentin hat sich positiv auf das Orchester ausgewirkt, wie auch dieses Jahreskonzert eindrücklich zeigte.

Die Fäden voll in der Hand

Sparsam in ihren Dirigierbewegungen hatte Vetter die Fäden voll in der Hand: Bei leisen, geradezu zarten Passagen, aber auch bei temperamentvollen Ausbrüchen, wie sie bei einem Feuervogel oder der Bohemian Rhapsody nun einmal dazugehören.

Der Aufstieg des Feuervogels, einer Fabelfigur aus der slawischen Mythologie, die für Segen und Unheil gleichermaßen steht, markierte den Beginn des Konzertes des Musikvereins. Zuvor hatte die Jugendkapelle Leiblachtal unter Andi Abler, in der der musikalische Nachwuchs aus Hergensweiler, Sigmarszell, Niederstaufen und Weißensberg zusammenkommt, gezeigt, dass man sich um den Nachwuchs keine allzu großen Sorgen machen muss.

Ehrungen bei den Weißensberger Musikern (Foto: Christian Flemming ) Das Jahreskonzert 2023 ist auch beim MV Weißensberg Anlass für Ehrungen vo Mitgliedern. Wolfgang Rehm vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund (graue Jacke) ehrt Robin Flachs und Adrian Sigosch für 15 Jahre aktives Mitwirken (von lnks), Chiara Thiel (rechts neben Rehm) ist seit zehn Jahren aktiv. Die beiden Klarinettistinnen Lisa Gapp und Saralea Mayer (von rechts) haben den Bläserlehrgang D1 erfolgreich absolviert. Die Vorstandsmitglieder Markus Kaeß, Max Daiber und Jaqueline Koch (zweite Reihe von links) freuen sich mit den Geehrten.

Die Jungen hätten nach eigenem Bekunden gerne weitergespielt, aber auch die Großen wollten ran. Und die malten akustisch die Farbenpracht des Feuervogels aus.

Die Mischung aus Segen oder Unbeschwertheit und Unheil griff der Musikverein bald wieder auf, nachdem er die Zuschauer mit einer Filmmusik zu einem nicht vorhandenen Film in die jeweils eigene Fantasiewelt entführte.

Jacob de Haan hat mit „La Storia“ das Prinzip von Walt Disney aufgenommen: zuerst die Musik, dann ein Film drumherum. An diesem Abend gab es hunderte von verschiedenen Filmen, auf Seiten der Zuhörer ebenso wie in den Köpfen derer, die auf der Bühne mit ganzem Herzen am Musizieren waren.

Musiker glänzen bei „Bohemian Rhapsody“

Weniger Fantasie war dann beim folgenden Stück verlangt. Denn mit „Pompeji“ setzte Mario Bürki die letzten Stunden dieser vom Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 nach Christus zerstörten Stadt musikalisch um. Vom Sonnenaufgang und allmählichen Erwachen des städtischen Lebens - harmonisch in Dur - über die ersten donnernden Vorzeichen dessen, was da folgen sollte, begleitet von einem Umschwung in Moll. Dann das Inferno, das über die Stadt hereinbrach.

Am Schluss choralähnlich die Totenstille, die über der Asche herrscht, die die Stadt zugedeckt hat. All das forderte die Klangmöglichkeiten eines Blasorchesters - und die Weißensberger nutzten die Gelegenheit, diese auch zu zeigen.

Von der Plattenfirma von Queen abgelehnt, schließlich aber deren erster Nummer-Eins-Hit, hat sich die Bohemian Rhapsody zu einer beliebten Vorlage für allerlei verschiedene Ensemblebesetzungen entwickelt. Für Blasorchester ist es eine dankbare wie herausfordernde Aufgabe, mit diesem weltbekannten Stück zu glänzen - oder unterzugehen.

Letzteres schied bei den Weißensbergern eindeutig aus, unter der ruhig kontrollierten Führung Sabrina Vetters brillierte das Orchester durch die unterschiedlichen Abschnitte des grandiosen Werkes von Freddy Mercury: Einleitung, dann eine Ballade, die von einem typischen Hardrock Gitarrensolo abgelöst wird, das wiederum in eine Opern-Parodie führt. Und bevor das „Outro“ das Werk beendet, glitzert noch einmal der Hardrock durch.

Dass der Musikverein auch traditionell kann, bewiesen die Musiker bei „A miigeler Spund“ von Hannes Guggenmos. Hierzulande würde es wohl eher „muggelig“ heißen, gemeint ist jedenfalls ein Stück in angenehmen und eher unterhaltsamen Klang.

Zum Abschied ein „Sabrina-Polka“

Auch vor eher swingenden Stücken haben die Musikanten keine Scheu. Mit „Beyond the Sea“, vielen eher bekannt unter „La Mer“ von Charles Trenet, swingt die geradezu liebliche Melodie durch die einzelnen Register des Orchesters.

„Blas‘ Musik in die Welt“ war ein Tribut an die Klangwelt der Egerländer unter Ernst Mosch. Das Stück von Martin und Stephan Hutter war ursprünglich für eine kleinere Besetzung geschrieben, die große des Musikvereins aber setzte die Schmissigkeit des Marschs ebenso gut um.

Damit war es aber nicht getan für die Musikerinnen und Musiker. Nicht die letzte offizielle Rakete, die an diesem Abend akustisch gezündet wurde und noch einmal höchste Anforderungen gerade an Trompeten und Klarinetten stellte, war der Astronautenmarsch, mit dem der Zugabe Teil begann.

Im Gegensatz zu den ersten Space-X-Versuchen kam es jedoch zu keinerlei Abstürzen, so dass das Publikum eine Zugabe nach der anderen forderte, der das Orchester gerne folgte, allerdings mit einem „Choral für getragene Anlässe“.

Das passte gut, denn nach diesen neun Jahren mit wilden Feiern, traurigen Stunden und vielen gemeinsamen Auftritten stellte auch dieses Abschiedskonzert einen getragenen Anlass dar. Und damit war die Ära Sabrina Vetter beendet, von der allerletzten Zugabe wusste sie selbst nichts: Sie durfte in der ersten Reihe mit einem Glas Wein zuhören und -sehen, wie „ihr“ nun ehemaliges Orchester sich mit der Sabrina-Polka von ihr verabschiedete.