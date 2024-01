Der Himmel blinkt: Am Mittwochabend haben sich etwa 60 Landwirte mit 40 Traktoren zu einem Mahnfeuer auf der Halde in Schwatzen getroffen, um gegen die Sparpläne der Ampelregierung zu protestieren. Sie stellten ab 19.30 Uhr ihre Traktoren in einem großen Bogen um das Feuer auf.

„Die Lichter waren überall zu sehen“, sagt der Weißensberger Landwirt Markus Ganal. Leider sei etwas später der Nebel hochgezogen. Die angemeldete Protestveranstaltung hat die Weißensberger Ortsbauernschaft organisiert. Gekommen sind laut Ganal Landwirte aus Sigmarszell, Hergensweiler, Neuravensburg und Achberg.