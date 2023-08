Gut 30 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren haben das Angebot zum ersten Jugendtag der Vereine angenommen. Ein Tag voller Spaß und Abenteuer war ihnen versprochen worden. Zusammen mit ihren Freunden sollten sie bei der Vereinsrallye durch Weißensberg ihr Geschick und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Wie der erste Jugendtag ankam.

Samstagmittag an der Turn– und Festhalle in Weißensberg. Die ersten Kinder und Jugendlichen treffen ein, und melden sich bei Markus Kaeß, Jugendbeauftragter der Gemeinde und Bruder des Veranstalters, zur Vereinsrallye an.

Die Kinder und Jugendlichen melden sich bei Markus Kaeß an. (Foto: Susi Donner )

Er schickt sie in Gruppen mit gemischtem Alter auf den Weg „damit es fair ist, und auch die jüngeren ein Chance zum Gewinnen haben“, erklärt er. So machen sich Luan Hensler, Lukas Rössel, Johannes Altmannsperger, Jonas Stohr und Felix Weixler gemeinsam auf den Weg. Start ist beim Schützenverein.

Vereine können Nachwuchs gut gebrauchen

Luan und Lukas, die beiden jüngeren der Gruppe, schießen am Lichtgewehr, die anderen drei an den Luftdruckgewehren. Probeschuss — und dann zählt es. Luan Hensler hat den 9er–Ring getroffen. „Besser wird es nicht, der Schuss soll zählen“, verkündet er.

Bettina Schäfler, die Schützenmeisterin des Schützenvereins, stellt nach dem Schießen die Fragen, die, richtig beantwortet, Zusatzpunkte geben. „Das ist eine gute Sache, die Max Kaeß da angezettelt hat. So erreichen wir neue Leute und können uns zeigen“, sagt sie. „Viele wissen ja gar nicht, was wir in Weißensberg alles zu bieten haben.“

Nachwuchs könne der Verein gut gebrauchen. Nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene. „Den Schießsport kann man bis ins Rentenalter ausüben, er trainiert die Gedächtnisleistung und die Konzentration“, sagt Bettina Schäfler.

Johannes Altmannsperger gefällt der Jugendtag. „Wir lernen Vereine kennen, mit denen wir uns noch nicht so befasst haben“, sagt Johannes Altmannsperger. Obwohl die fünf bereits in Vereinen aktiv sind, machen sie den Aktionstag mit. „Man kann immer wieder etwas Neues entdecken“, sagt Jonas Stohr. „Außerdem wollen wir die Aktion an und für sich unterstützen.“

Dem Fußball zuliebe mit der Musik aufgehört

Er fände es schade, wenn das Vereinsleben weniger werden würde. „Weil alle sehr davon profitieren.“ Er erklärt aber auch, dass es für die Jugendlichen oft schwer sei: „Die Schule stellt hohe Anforderungen an uns. Ich habe mit der Musik dem Fußball zuliebe aufgehört. Alles geht einfach nicht.“

Daniel Rief, Jugendleiter des TSV Schlachters, hat einen Geschicklichkeitsparcours vorbereitet. Die Teilnehmer müssen Tore mit zwei Metalltorhütern treffen. „Die Idee des Jugendtages der Vereine ist wirklich super für die Vereine und das Dorfleben“, sagt er und findet: „Man sollte das regelmäßig wiederholen.“

Bei den Weihergeistern schießen die Teilnehmer mit einer Armbrust. Was im ersten Moment gefährlich aussieht, entpuppt sich als lustiges Spiel. Die Armbrüste sind kaum gespannt und so ist es eine richtige Herausforderung, die Blechdosen mit den Flaschenkorken als Munition umzuwerfen.

Das sagt der Bürgermeister

Beim Narrenverein steht Sackhüpfen auf dem Programm, beim Musikverein ein lustiges Pantomime–Spiel, bei der Feuerwehr eine Wettspritz–Wettbewerb und beim ECL lustiges „Lätteleschießen“. Alle Mädchen und Jungs kommen strahlend von der Vereinsrallye zurück.

Auch Bürgermeister Hans Kern, der die Vereinsstationen besucht, freut sich: „Ich bin wirklich begeistert von der super Idee der beiden jungen Kaeß-Brüder, nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, sagt er. „Das ist eine perfekte Veranstaltung.“ Er könne sich gut vorstellen, dass sie alle ein bis zwei Jahre wiederholt wird.

Es gebe sogar die Idee, eine gleiche Veranstaltung für Erwachsene zu gestalten. „Die Vereine suchen Nachwuchs in allen Altersklassen“, betont das Gemeindeoberhaupt. Der Jugendtag mit Vereinshock sei auch „ein wunderbarer Integrationstag von Neubürgern in die Gemeinde“.

Vor dem Vereinsstüble bei der Turn– und Festhalle, in dem Max Kaeß sein Café geöffnet hat, sitzen die Eltern der teilnehmenden Kinder und weitere Weißensberger Bürger gemütlich unter Sonnenschirmen zusammen oder betätigen sich vergnügt an den überdimensionalen Spielen, die dort aufgebaut sind.

Der sportliche Nachmittag geht in einen geselligen Vereinshock über. „Das war genau das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt Initiator Max Kaeß. „Ich hoffe, wir begründen damit eine neue Tradition.“