Das Wohnbauprojekt im Weißensberger Ortsteil Rothkreuz der Firma bpm ist im Zeitplan. „Das Gerüst ist weitgehend abgebaut und wir haben bereits mit den Arbeiten an der Außenanlage begonnen“, sagt Patrick Meier, geschäftsführende Gesellschafter. Stolz ist er auf die Fertigstellung bereits im Frühjahr 2024 — und damit drei Monate früher als ursprünglich geplant.

„Zurzeit läuft noch der Innenausbau und sobald dieser abgeschlossen ist — voraussichtlich im Oktober, können wir sämtliche Wohnungen übergeben“, so Meier. Die ersten Familien dürften demnach zum Jahresende beziehungsweise zum Beginn des neuen Jahres einziehen.

Gleich zwei Unternehmen parallel mit den Rohbauarbeiten zu beauftragen sei „ein kluger Schachzug“ gewesen. „Das hat Tempo reingebracht“, betont Meier.

62 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit

Bpm baut am südlichen Ortseingang von Rothkreuz (schräg gegenüber vom Obsthof Strodel) insgesamt 62 Wohnungen, verteilt auf acht einzelne Gebäude. „Edition 3“ ist das dritte Projekt der Lindauer Bauträgergesellschaft — es umfasst Zwei–, Drei– und Vier–Zimmer–Wohnungen, und zwar im Verhältnis 45 zu 45 zu 10 Prozent, wie Meier erklärt.

Eigentümer des Grundstücks ist die Familie Göhl. Für sie baut die bpm GmbH 23 Wohneinheiten, 39 Wohnungen werden selbst realisiert.

Zum Projekt gehört auch eine rund 150 Quadratmeter große Gewerbeeinheit, die sich in Haus 8 direkt an der Ortsdurchfahrt befindet. Sie wird laut Meier von der Familie Göhl vermarktet. Die Nutzung — vorgesehen ist ein „nicht störendes Gewerbe, beispielsweise als Büro“, sei allerdings noch offen. Verkauft werden die Wohnungen zum einen über die Göhl Immo GmbH, zum andern über die BodenseeBank Lindau im Auftrag der bpm GmbH.

Dass nach einem anfänglichen Run auf die Wohnungen einige wenige immer noch zu haben sind, zeige, dass der Markt durch die rasch steigenden Zinsen regelrecht „abgewürgt“ wurde, sagt Meier. Konnten die hohen Baukosten zuvor noch über niedrige Zinsen ausgeglichen werden, so seien die Refinanzierungskosten mittlerweile enorm gestiegen, wodurch leistbares Wohnen erschwert werde.

Kostenpläne eingehalten

Unabhängig davon ist der bpm–Chef überzeugt, dass sein Finanzierungsplan für das Projekt „Edition 3“ hält, besser gesagt, das Investitionsvolumen von insgesamt 25 Millionen Euro nicht überschritten wird. Dafür spreche zum einen, dass Lieferkettenprobleme längst kein Thema mehr sind.

Andererseits würden auch gestiegene Materialkosten nicht zu Buche schlagen, da man durch frühen und rechtzeitigen Einkauf, beispielsweise beim Stahl, günstige Preise erzielen konnte.

Auch bei den anderen Großprojekten habe man die Kostenpläne gut im Griff, so Meier weiter. Das gelte für das Bauvorhaben „Myos“ am Esso–Kreisel in Lindau mit rund 28 Millionen Euro ebenso wie für das Projekt „RE:01“ (Alte Spinnerei) in Wangen mit etwa 30 Millionen Euro.

Bpm verfügt den Angaben zufolge über insgesamt fünf Partnerbanken. Das Unternehmen hat eine steile Entwicklung hinter sich. Erst 2016 gegründet zählt bpm heute 22 Mitarbeitende. Vornehmlich in und um Lindau hat das Bauunternehmen bereits mehrere Wohnbauprojekte realisiert, darunter im Oberreutiner Weg oder auch auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei Ratzinger.