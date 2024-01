Vieles ist in Weißensberg auf den Weg gebracht worden, manches musste noch mal geändert werden und anderes kann erst später realisiert werden - aber insgesamt betrachtet war 2023 für die Gemeinde wieder ein gutes Jahr.

Sorgen macht sich Bürgermeister Hans Kern allenfalls wegen der Baukonjunktur, die in Anbetracht hoher Zinsen und hoher Inflation weitgehend ins Stocken geraten ist. Gleichzeitig sorgen die exorbitant gestiegenen Baukosten dafür, dass die Kommunen - ähnlich wie die Häuslebauer - das eine oder andere Bauprojekt erst mal zurückstellen und abwarten.

Rathaus und Bau von Mehrfamilienhäusern liegen auf Eis

„Um mehr als 30 Prozent sind die sogenannten Baukostenindizes für den Neubau von Wohngebäuden allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres gestiegen“, zitiert Weißensbergs Bürgermeister Hans Kern aus Unterlagen des Bayerischen Städtetags. Damit verschärfe sich die Diskrepanz zwischen förderfähigen Kosten und den tatsächlichen Bauausgaben weiter.

Für die Gemeinde Weißensberg bedeutet dies, dass größere Vorhaben wie die „Neue Ortsmitte“ mit Rathaus und fünf Mehrfamilienhäusern erst mal auf Eis liegen. Unabhängig davon wurde das im Plangebiet gelegene Gebäude Schulstraße 5 (Berkmann-Hof) zwischenzeitlich schon mal abgerissen - und zwar „aus Gründen der Verkehrssicherung“, wie Kern ergänzt.

Millionenprojekt Feuerwehrhaus

Stattdessen rückt ein anderes, millionenschweres Vorhaben immer weiter in den Mittelpunkt: Der Neubau des Feuerwehrhauses. Ein solcher ist notwendig, weil am derzeitigen Standort nach eingehender Prüfung eine Erweiterung nicht möglich sei, so das Votum des Gemeinderats.

In der Folge wurden vier alternative Standorte für einen Neubau diskutiert, wovon sich einer als Favorit erwies. Dieser Standort, es handelt sich dabei um ein privates Grundstück, wird zurzeit von der Aufsichtsbehörde im Landratsamt geprüft.

Im Fall einer Zustimmung würden zunächst Grunderwerbsverhandlungen, dann ein vorhabenbezogener Bebauungsplan und parallel dazu eine Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen, erläutert Bürgermeister Kern die einzelnen Schritte.

Für Feuerwehrhaus sind 3,5 Millionen Euro veranschlagt

Wann mit dem Bau begonnen werden könne, sei „derzeit noch nicht absehbar“. Für den geplanten Feuerwehrhaus-Neubau wurden in den Haushaltsplänen 2024 bis 2026 zuletzt Gesamtkosten von rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt. Für den Kauf des Grundstücks sind 400.000 Euro eingeplant.

Am Geld fehlt es nicht, denn die Gemeinde verfügt über hohe Rücklagen - zuletzt betrugen diese knapp sechs Millionen Euro. „Vorausgesetzt, das kommende Jahr bringt keine Rezession“, rechnet Kern mit „weiterhin stabilen Steuereinnahmen“, insbesondere bei der Gewerbe- wie auch bei der Einkommensteuer.

Zudem werde im zu Ende gehenden Jahr 2023 ein „ordentlicher Überschuss im Verwaltungshaushalt“ für eine gute Zuführung im Vermögenshaushalt sorgen.

Über 100 neue Wohnungen

„Flächenschonend bauen, den Innenraum verdichten“ - diese Maßgabe werde in Weißensberg weitgehend erfüllt, meint Kern. So seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte mit insgesamt über 100 neuen Wohnungen realisiert worden.

Dazu gehört das Projekt „Edition 3“ in Rothkreuz mit 62 Wohnungen, wo zurzeit die ersten Mieter bzw. Eigentümer einziehen. Die Gesamtfertigstellung soll bis zum kommenden Frühjahr erfolgen.

Gut 100 Meter davon entfernt sind am Weiher 15 Wohnungen entstanden. Und 25 Wohnungen hat die Bodenseewohnbau GmbH an der Lindauer Straße in Rehlings errichtet. Weitere könnten beim ehemaligen Reitstall gebaut werden, wobei dort auch eine gewerbliche Nutzung möglich wäre - weil Mischgebiet.

Verzögerungen bei Radweg-Planung

Anders sieht es bei manchen Infrastrukturprojekten aus, wo es zu teilweise zu Verzögerungen kam. So konnte der geplante Ausbau des Geh- und Radweges zwischen der Kirchstraße und dem Spielplatz in Rehlings heuer noch nicht realisiert werden.

Zum einen verlangte das Staatliche Bauamt im Bereich unter der B 12-Brücke noch Planänderungen. Zum anderen war die Bahn nicht bereit, gewisse Grundstücksteile an die Gemeinde zu verkaufen - stattdessen einigte man sich auf eine „Gestattung“.

Radwegbau soll Ende März 2024 beginnen

Nun soll laut Kern mit dem Ausbau Ende März 2024 begonnen werden. Zum gleichen Zeitpunkt dürfte der Lückenschluss beim Radweg Wildberg nahe der Autobahn durch das Staatliche Bauamt bereits abgeschlossen sein.

Ähnlich verhält es sich mit den Arbeiten an der Kanalisation. Während die Sanierung des Regenwasserkanals in Wildberg im laufenden Jahr plangemäß fertiggestellt werden konnte, wird der Neubau des Kanals in der Kirchstraße und Lindauer Straße im Ortsteil Rehlings erst im Jahr 2024 realisiert.

Auch Riess will erweitern

Unterdessen planen namhafte Weißensberger Unternehmen wie Friotherm und Tecnotron ihre Kapazitäten am jeweiligen Firmenstandort durch bauliche Erweiterungen zu erhöhen. Dafür hat der Gemeinderat mit Änderungen der Bebauungspläne noch im alten Jahr die Voraussetzungen geschaffen.

Auch das Autohaus Riess möchte sich am Standort im Gewerbegebiet Rothkreuz vergrößern und plant dafür eine Erweiterung um rund 3000 Quadratmeter. Die Bebauungsplan-Änderung wird 2024 Thema im Gemeinderat sein.

Aber auch bei der Weißensberger Schule wird über eine bauliche Erweiterung nachgedacht, konkret in Form eines Anbaus oder eines Neubaus für die Mittags- und Nachmittagsbetreuung. Hintergrund ist, wie Bürgermeister Kern berichtet, dass stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt wird.