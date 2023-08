Am 12. August ist der erste Jugendtag in Weißensberg

Landauf landab haben die meisten Vereine das gleiche Problem: Der Nachwuchs fehlt. Das kann man nun beklagen — man kann aber auch völlig neue Wege gehen, um der Jugend zu zeigen, wie attraktiv das Vereinsleben ist und wie schön es ist, dazuzugehören. Um genau die zu tun, plant Max Kaeß, ein 23–jähriger engagierter Weißensberger, in Zusammenarbeit mit der Jugendvertretung der Gemeinde, den Vereinen und der Gemeinde Weißensberg, den ersten „Tag der Dorfjugend im Kernpunkt“.

„An diesem Tag können sich die Vereine Vorstellen und mit viel Spaß neue Mitglieder innerhalb der Dorfjugend werben“, sagt Kaeß und betont, wie wichtig die Vereine für ein gelungenes Miteinander innerhalb einer Gemeinde ist. „Je mehr Mitglieder sich in den Vereinen engagieren, umso belebter ist unser Dorf. Unsere Vereine erzählen alle, wie schwierig es für sie ist, Nachwuchs zu finden. Da haben mein Bruder Markus, er ist der Jugendbeauftragte der Gemeinde, und ich gesagt: lasst uns alle gemeinsam etwas Neues ausprobieren, lasst uns für unsere Jugend einen besonderen Tag veranstalten.“

Max Kaeß, der im Vereinsstüble in der Turn– und Festhalle für die Dorfgemeinschaft bereits das „Sonntagsfrühstück im Kernpunkt“ und das „Sonntags–Café im Kernpunkt“ anbietet, wird am Samstag, 12. August, ab mittags sein Café im Vereinsstüble öffnen. Es soll gegrillt werden, es gibt Burger, Eis, und was „Hippes für junge Leute“. Dazu Live–Musik einer jungen regionalen Band. In dieser entspannten Atmosphäre werde es eine Rallye geben, vom Vereinsheim über die Weißensberger Halde auf der die Vereine ihre Stationen einrichten und sich unterhaltsam und informativ präsentieren und die Jugend in ihren Bann ziehen.

„Man muss es erleben, wie gut es sich anfühlt, einem Verein anzugehören“, sagt Max Kaeß. Er selbst ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Weißensberg. Beim Musikverein Weißensberg helfe er häufig, obwohl er kein Instrument spielt. „Ich kann beispielsweise als Fahnenbegleiter dabei sein. Es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich muss man sich einbringen, natürlich kostet das Zeit, aber es ist vor allem ein schönes Geben und Nehmen“, sagt der 23–Jährige und fügt hinzu: „Das probieren wir jetzt mal und wenn es gut angenommen wird, möchte ich jedes Jahr einen Jugendtag veranstalten.“