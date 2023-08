After–Work–Party beim fliegenden Bauern mit Strandgut

Die Band Strandgut aus Friedrichshafen spielt am Freitag, 18. August, ab 18 Uhr im Ristorante/Pizzeria Zum fliegenden Bauern in Weißensberg, Wildberg, Am Flugplatz 11. Auf ihrer Tour „Lagerfeuer in der Kneipe“ macht die Häfler Band beim fliegenden Bauern halt und feiert mit den Gästen und dem Team von Salvatore Sessa eine After–Work–Party. Mit Kultklassikern und Songs aus den Charts möchte Strandgut ihre Gäste unterhalten. Der Eintritt ist frei, gespielt wird für den Hut..