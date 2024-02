Der kleine Edeka-Laden im Weißensberger Teilort Rothkreuz ist eine Institution. Nicht minder bekannt ist die Inhaberin. Ursula Heiling feiert bald ihr Jubiläum. Denn seit 50 Jahren betreibt sie den dortigen Tante-Emma-Laden. Über die Jahre hat sich vor allem das Einkaufverhalten der Menschen geändert.

Im Schaufenster hängen zwei Plakate mit dem Titel „Glück ist“. Mit dem Aufruf wirbt „Lotto Bayern“ um neue Kunden. Und doch suggeriert der Aushang nicht nur so manchem Lottospieler Glück - sondern dieses Glück hat Ursula Heiling dort bereits gefunden.

Mit 89 Jahren noch sechs Tage die Woche im Laden

Während andere Menschen mit 89 Jahren schon längst ihre wohlverdiente Rente genießen, steht die rüstige Seniorin noch sechs Tage die Woche in ihrem Laden. Für sie hat das mit Glück zu tun. Mit Leidenschaft. Berufung. Ja - der kleine Edeka-Laden in Rothkreuz ist ihr Leben.

An den ersten Arbeitstag kann sich Ursula Heiling noch gut erinnern. Es war der 4. April 1974. Allerdings wurde sie auf das heute grün gestrichene Gebäude mit den weißen Fensterläden in Rothkreuz schon früher aufmerksam.

Mann, fünf Kinder und viele Aufgaben

„Wir hatten uns ein Bauernhaus gekauft und ich wollte etwas Geld dazu verdienen“, erinnert sie sich. Drei von später insgesamt fünf Kinder waren damals schon auf der Welt. Auch sie wollten versorgt sein. Somit begann Ursula Heiling nach einem Job zu suchen und nähte fünf Jahre lang Stoffkalender.

Auf ihrem Weg zum Lindauer Köchlin kam sie deshalb regelmäßig an ihrem künftigen Laden in Rothkreuz vorbei. „Irgendwann habe ich gesehen, dass der Laden mal auf war - und dann wieder geschlossen“, erzählt sie. Schließlich fasste sie sich ein Herz, ging hinein und fragte die älteren Herrschaften, ob denn der Laden zu mieten sei.

Ich verkaufe alles, was man zum Leben braucht. Ursula Heiling

Es dauerte zwar noch zwei volle Jahre, aber kurz vor Heiligabend 1973 bekam sie ihr Weihnachtsgeschenk: Der Laden wurde frei und Heiling durfte ihn pachten. Im darauffolgenden April war der Markt nach ihren Wünschen umgebaut und die Heilings feierten die Eröffnung.

„Die Jahre sind dann so dahin“, beschreibt sie es heute kurz und knapp und lächelt. Es waren aufregende Jahre, schöne Jahre, arbeitsreiche Jahre - mit Auf und Abs. Denn der Edeka-Laden, mit Lotto-Annahmestelle, forderte neben der Familie mit dann fünf Kindern sowie 35 Jahren als Chorleiterin des Weißensberger Kirchenchors ihre Energie.

Hartnäckig die Ziele verfolgt

Kämpfen musste Ursula Heiling um so viele Sachen. Sie war aber immer hartnäckig und erreichte meist ihr Ziel. Das gilt vor allem für die Zeitschriften. Als die A96 in Weißensberg gebaut wurde, wollten die Arbeiter gerne morgens die Bild-Zeitung druckfrisch haben. Ganz so einfach war es nicht, an das boulevardeske Blatt mit den vier großen Buchstaben zu kommen. „Da musste ich betteln gehen“, sagt sie.

Zuerst war deshalb ihr Einfallsreichtum gefragt. So bestellte Ursula Heiling die Zeitung zuerst privat für sich, bis sie dann irgendwann die offizielle Genehmigung erhielt, diese auch zu verkaufen. Aber das ist schon lange her - ein Grundsatz über all die Jahre blieb indes: „Ich verkaufe alles, was man zum Leben braucht“, sagt sie.

Regionale Produkte, Lottoannahme und Hermes-Paketshop

Von regionalen, frischen Produkten, wie Wurst, Käse, Backwaren, Obst und Gemüse über gekühlte Lebensmittel, Wein, Mehl, Zigaretten, Gebäck, Zeitschriften bis zum Hermes-Paketshop: Ursula Heiling sichert die Grundversorgung für jeden Haushalt. Und das schon immer.

In 50 Jahren hat sich trotzdem viel getan. Das trifft vor allem auf das Einkaufverhalten ihrer Kunden zu. Früher, so erzählt die gebürtige Leutkircherin, seien die Menschen noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen. Manche sogar täglich, andere hätten regelmäßig ihre Wocheneinkäufe bei ihr getätigt. Heute würden viele Menschen in den umliegenden Supermärkten einkaufen.

Supermärkte sorgen für Umsatzeinbruch

Rund die Hälfte ihres Umsatzes habe sie so in den vergangenen Jahren verloren. Doch sie hielt immer durch - auch als das Einkaufszentrum Lindaupark vor rund 20 Jahren gebaut wurde. „Da sagte ich immer, wenn der kommt, höre ich auf. Der wird tödlich für mich“, erinnert sie sich. Doch ganz so düster wurde es dann doch nicht.

Während ringsherum immer wieder neue Supermärkte entstanden, blieb Ursula Heiling mit ihrem Laden die Konstanz. Ein Fixort. Eine Institution im Ort. Ein paar ihrer Stammkunden kenne sie noch aus ihrer Anfangszeit, erzählt sie. Sie kämen immer noch - nun teilweise mit Rollator.

Eine Institution in Rothkreuz: Der Lotto- und Lebensmittelmarkt von Ursula Heiling. (Foto: Timo Schoch )

Überfall vor einigen Monaten

Ja - und dann gibt es auch Schattenseiten. Wenn auch zum Glück nur ganz selten. Einer davon ereignete sich vor ein paar Monaten, als sie überfallen wurde. Ein Mann sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht. Während Ursula Heiling versuchte, sich die brennende Flüssigkeit aus den Augen zu spülen, raubte der Mann ihr Bargeld. Der Dieb wurde allerdings kurze Zeit später von der Polizei gefasst.

Auch dank der Überwachungskamera, die Ursula Heiling kurze Zeit zuvor installiert hatte. Zum Glück. „Angst habe ich vor einem weiteren Überfall keine“, sagt sie. Im Übrigen hätte sie durchweg fast nur nette Kunden.

Täglich geht es um 7.30 Uhr los

Es sind die Gespräche, der Kontakt zu den Menschen, die Ursula Heiling immer noch täglich antreiben, ihren Laden an der Abbiegung nach Schlachters aufzusperren. Um 7.30 Uhr beginnt ihr Arbeitstag. Die frischen Backwaren werden um diese Uhrzeit angeliefert. Und meist dauert es nicht lange, bis die ersten Kunden an der Türe warten. „Meine Nachbarn beobachten, wenn mein rotes Auto vor dem Haus steht, dann kommen sie rüber“, erzählt sie mit einem Lachen.

Rund 8,5 Stunden ist sie täglich in ihrem Laden. Nur dienstags und samstags hat sie am Nachmittag geschlossen - und am Sonntag. Urlaub ist für Ursula Heiling ein Fremdwort. „Den hatte ich schon lange nicht mehr“, sagt sie. Und den braucht sie offenbar auch nicht.

Ihre Kraft tankt sie in ihrem Laden. Ein ruhiges Leben, in Rente, kann sie sich deshalb nicht vorstellen. Sie braucht die tägliche Routine. Eine Aufgabe. Das Sprichwort: Wer rastet, der rostet, hat sie tief in sich verinnerlicht. Ihr Laden hält sie jung. Deshalb wird sie so lange arbeiten, wie es gesundheitlich möglich ist. Glück ist für Ursula Heining eben der eigene Laden - und das nun schon seit knapp 50 Jahren.